Salma Hayek presume su cercanía con Jennifer Aniston al publicar FOTO inédita de cuando eran jóvenes

Salma Hayek demostró ser una gran amiga de Jennifer Aniston y para celebrar su cumpleaños compartió una foto de hace algún tiempo en la que lucen más bellas que nunca y además se comprueba que la edad no pasa por ellas, pues lucen idénticas. Además deja ver que tienen una sólida amistad desde hace varios años.

Este 11 de febrero una las actrices más populares de Hollywood, Jennifer Aniston cumple 55 años y las felicitaciones por parte de sus colegas de la industria no se han hecho esperar, entre ellas la de la actriz mexicana, quien no pasó desapercibido el día y con un emotivo mensaje envió sus mejores deseos a la protagonista de "Friends".

Salma Hayek comparte foto inédita para celebrar el cumpleaños de Jennifer Aniston

A través de su cuenta de Instagram, la veracruzana publicó una foto en la que posan juntas las dos estrellas del cine, en lo que al parecer fue una sesión de fotos que ambas compartieron para una importante revista de moda. De acuerdo al texto de la actriz, ese día habría sido un gran momento para ellas y lo recuerda con cariño.

¡Feliz cumpleaños Jennifer! Mira esta joya de foto que encontré en mis archivos de una portada de Vanity Fair, tantos recuerdos preciosos. @jenniferaniston Disfruta de tu día", escribió Hayek junto a la foro en la que se muestran abrazadas.

Pero esta no es la primera vez que Salma hace una felicitación pública a su amiga, anteriormente ya ha dedicado algunas publicaciones para Aniston con motivo de su cumpleaños. Incluso, cuando Jennifer abrió su cuenta de Instagram, algo que no ocurrió hace mucho, Salma fue la primera en darle la bienvenida.

¿Cuántos años tiene Jennifer Aniston?

Jennifer Aniston está de fiesta, la actriz cumple 55 años este 11 de febrero. Fue en 1969 cuando vio a luz por primera vez en Los Ángeles, Estados Unidos. Desde muy joven sintió atracción por las artes escénicas y en cuanto tuvo la oportunidad comenzó a estudiar en la New York's High School of the Performing Arts. Al graduarse, comienza a obtener algunos papeles pequeños, pero la gran oportunidad llegó en 1994.

Aniston fue elegida para formar parte del elenco principal de la serie Friends, una producción que se filmó por 10 años consecutivos lo cual, además de impulsar su carrera le dio una fama inmensurable que sigue cultivando hasta el día de hoy. Pero además del inolvidable papel de "Rachel", años después vinieron protagónicos importantes en películas de comedia, románticas y drama.

En uno de sus últimos proyectos, ganó dos veces el Globo de Oro como Mejor actriz principal en la serie "The Morning Show". Actualmente Jennifer es una de las actrices más queridas y populares de la industria cinematográfica. En la única red social que tiene, cuenta con 42.2 millones de seguidores.