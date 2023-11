Jennifer Aniston amaba a Matthew Perry y se despide con desgarrador mensaje

Jennifer Aniston reconoció estar profundamente herida por la muerte de su amigo a quien reveló que consideraba un hermano Matthew Perry, quién falleció el pasado 28 de octubre a la edad de 54 años, dejando a ella y al resto del elenco con el corazón destrozado.

"Oh, vaya, esto me ha herido profundamente... Tener que despedirme de nuestro Matty ha sido una loca ola de emociones que nunca antes había experimentado. Todos experimentamos una pérdida en algún momento de nuestras vidas. Pérdida de la vida o pérdida del amor", compartió Jennifer Aniston en su cuenta de Instagram.

Escribió un mensaje muy largo y conmovedor en su cuenta de Instagram Foto: Instagram jenniferaniston

Sigue leyendo:

Matt LeBlanc se despide públicamente de Matthew Perry: “siempre sonreiré cuando piense en ti”

Courteney Cox da último a adiós a Matthew Perry con enternecedor mensaje: “Te extraño cada día”

Elenco de "Friends" se despide de Matthew Perry

Y agregó "ser capaz de SENTARTE realmente en este dolor te permite sentir momentos de alegría y gratitud por haber amado a alguien tan profundamente. Y lo amábamos profundamente. Él era una gran parte de nuestro ADN. Siempre éramos los 6.

Añadió "esta fue una familia elegida que cambió para siempre el curso de quiénes éramos y cuál sería nuestro camino. Matty sabía que le encantaba hacer reír a la gente. Como él mismo dijo, si no escuchaba la 'risa' pensaba que iba a morir. Su vida dependía literalmente de ello. Y vaya si logró hacer justamente eso. Nos hizo reír a todos. Y reírse mucho".

Destacó el gran sentido del humor del actor Foto: Instagram jenniferaniston

"Friends": Jennifer Aniston se despide públicamente de su amigo Matthew Perry

"En las últimas dos semanas, he estado leyendo nuestros mensajes de texto. Reír y llorar y luego volver a reír. Los guardaré por siempre jamás. Un día encontré un mensaje de texto que me envió de la nada. Lo dice todo. (Ver la segunda diapositiva…) Matty, te amo mucho y sé que ahora estás completamente en paz y sin ningún dolor. Hablo contigo todos los días... a veces casi puedo oírte decir "¿podrías ESTAR más loco?" Descansa hermanito. Siempre me alegraste el día", finalizó la artista.

Acompañó la publicación de dos fotografías a lado de él, una donde se ven muy jóvenes en el set riendo, otra donde comparte una conversación personal que tiene con el actor que personificaba al icónico Chandler Bing y ambos se demuestran el cariño que se tienen.