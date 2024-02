José Eduardo Derbez: Reviven video en el que el actor aseguraba que no quería ser papá

José Eduardo Derbez no ha podido ocultar su emoción desde que anunció que próximamente se convertirá en padre por primera vez, sin embargo, su postura respecto a la paternidad era sumamente diferente hasta hace apenas unos meses pues así lo exhibió la producción de “Miembros al Aire” ya que difundieron un video donde mostraron que el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez no tenía contemplado ser papá, incluso, el joven actor y conductor llegó a asegurar que la sola idea de criar un bebé le producía miedo.

Fue a través de las redes sociales de Unicable donde se difundió el video en cuestión, en el cual, la producción de “Miembros al Aire” se preguntaba si José Eduardo Derbez estaba listo para ser padre y para responder a este cuestionamiento recopilaron una serie de declaraciones sumamente polémicas del histrión.

En una de estas declaraciones, se pudo a escuchar a José Eduardo Derbez aseverar de forma directa que no quería ser padre, por lo que gastaría su dinero en sus sobrinos, además, señaló que una de las cosas que lo había hecho asumir esta postura era el pensar lo que batallaría con un bebé durante un viaje en avión.

“¿En qué gastaría mi dinero si no voy a ser papá? Pues en sobrinos ¿no?, ahorita después de esto no (quiero ser papá), pero hay días en los que sí quiero, pero hay otros en los que no, pensar en los aviones…”, expresó José Eduardo Derbez, cabe mencionar que en otro momento aseguró que la idea de convertirse en padre simplemente le daba miedo, sin embargo, ya no pudo explicar los motivos.

José Eduardo Derbez no se imaginaba como papá hasta hace unos meses. Foto: IG: jose_eduardo92

¿José Eduardo no cree en el matrimonio?

En este mismo video, se cuestionó a José Eduardo Derbez si creía en el matrimonio y aunque no fue tan explícito, con su respuesta dejó en claro que no tiene como intención llegar al altar, por lo que aparentemente pretende seguir su relación con Paola Dalay tal y como hasta ahora.

“La palabra 'para siempre' es bien fuerte, creo que eso también te mueve el chip, conozco a muchas parejas que llevan 30 años viviendo juntos, ya tienen hijos, nunca se casaron y cuando se casan luego luego de divorcian”, expresó el hijo de Victoria Ruffo.

José Eduardo Derbez dejó ver que no cree en el matrimonio. Foto: IG. jose_eduardo92

¿Cómo se conocieron José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Para finalizar, José Eduardo Derbez contó cómo es que conoció a Paola Dalay y señaló que todo empezó gracias a las redes sociales, además, señaló que, aunque su técnica para conquistarla no fue la más adecuada finalmente logró conquistarla.

“Nos conocimos por redes sociales, fue hace un buen, ella me apareció e sugerencia, entonces me metí a su perfil y dije ‘¡ah, mira, muy mona!’ y como yo soy muy malo para ligar le dijo ‘te pareces mucho a una amiga’, me dice ‘¿a qué amiga?’ se la enseñé y me dice ‘claro que no’ y de ahí empezamos a hablar y después ya nos fuimos a un restaurante”, culminó José Eduardo Derbez, quien, como se dijo antes, su concepto de la paternidad cambió tras enterarse del embarazo de Paola Dalay.