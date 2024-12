Funan a Ángela Aguilar por decir que "no le gustan los infieles"

Ángela Aguilar continúa en el ojo del huracán, pues a muchas personas no les gustó que se casara con Christian Nodal sólo unos meses después de que se confirmara que se había separo de la cantante argentina Cazzu. Esto ya que ella tenía pocos meses de haber sido madre, por lo que se desataron rumores donde se indicaba que todo habría sido por una supuesta infidelidad.

Ante estas acusaciones el matrimonio compuesto por los cantantes Ángela Aguilar y Christian Nodal ha salido a dar declaraciones en las que aclaran que las cosas no son como se cree, incluso desmintieron a Cazzu, quien abiertamente dijo que sí hubo una infidelidad. Esta diferencias de opiniones ha causado más polémica.

Sobre todo porque en algún momento de su vida, a hija menor de Pepe Aguilar, destacó que a ella no le gustaban las personas infieles, cuestión que ha sido tomada en su contra al estar involucrada en este triángulo amoroso junto a su esposo. La realidad es que todo son especulaciones y los únicos que saben realmente qué pasó son los involucrados.

La polémica sigue vive, ahora se retomaron declaraciones que dio Ángela Aguilar en el pasado, donde expresaba su punto de vista sobre las personas que son infieles con su pareja y pues como era de pensar esto se ha sacado un poco de contexto en torno a su matrimonio.

En aquel momento, Aguilar de 21 años de edad, dijo:

“ A mí se me hace que la gente que es infiel, es primero mala persona, segundo no se controla, tercero no tiene los pantalones para decir: oye, voy a cortar contigo, porque ya no me atraes, o me atrae otra persona, no sé, estoy en contra de esa cosa, pero siempre me da como asquito”.