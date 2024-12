Dulce continuará hospitalizada, un familiar revela la enfermedad que padece la cantante

En días recientes te hemos informado sobre la reciente hospitalización que sufrió la cantante Dulce. Después de que ella confirmara que estaba internada en un hospital trascendió que su salud no era le mejor pues se le había colapsado un pulmón. Para terminar con los rumores el equipo de la intérprete subió un comunicado explicando que la información era falsa.

Sin embargo en el escrito se detalló que Dulce seguirá bajo observación médica ya que se someterá a una cirugía para atender un problema de salud. Aseguraron que el estado de salud de la cantante es reportado como delicado, pero estable, por lo que agradecieron las muestras de cariño que ha recibido en su reciente hospitalización.

¿Cuál es el estado de salud de Dulce?

Después de que trascendiera que tenía un pulmón colapsado, el programa "Ventaneando" entrevistó al yerno de Dulce, Moisés González, quien reveló que la cantante será sometida a una cirugía de los pulmones debido a una neumonía. La cantante podría estar fuera por los próximos 20 días.

En plática con el programa de TV Azteca, Moisés González detalló que el padecimiento que sufre Dulce es algo común en personas que sufrieron de neumonía. Aseguró que la cantante se sintió mal y por eso la trasladaron al hospital donde está siendo valorada.

"Es algo relativamente común (las complicaciones tras contagiarse de neumonía), pero no deja de ser problemático", contó.

Para poner fin a todos los rumores, el yerno de la intérprete de "Porque me gusta morir" y "Tu muñeca" aseguró que su familiar no tiene cáncer ni mucho menos un pulmón colapsado. Apuntó que su estado de salud es reportado como delicado, pero su vida no corre ningún riesgo.

"No tiene nada qué ver con el diagnostico anterior, la señora no tiene cáncer, no tiene colapsado el pulmón. Su estado de salud es delicado, pero no se nos está muriendo. Tenía un liquido que no debería en sus pulmones", sentenció.

¿Qué le pasó a Dulce "la cantante"?

El lunes 2 de diciembre Dulce "la cantante" subió un comunicado en redes sociales informando su hospitalización, asegurando que estaba tranquila y en observación médica. Al día siguiente el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante reveló que la intérprete tenía un pulmón colapsado, información que fue desmentida por su equipo de trabajo.

La tarde del miércoles 4 de diciembre su yerno, Moisés González y el equipo de trabajo de Dulce aseguraron que el estado de salud de la cantante es delicado, pero estable. Detallaron que será sometida a una cirugía programada para atender un problema en el pulmón. La cantante seguirá hospitalizada. Foto: Instagram/@dulcelacantante

