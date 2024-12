Eric del Castillo reaparece a los 90 años bailando "La Chona" con Kate del Castillo tras fuertes problemas de salud

Eric del Castillo reapareció en redes sociales nada más y nada menos que bailando la famosa canción del “La Chona” junto a su hija Kate. Padre e hija compartieron un divertido momento en el penúltimo día del año y en redes celebraron la vitalidad del actor al verse en excelente forma a la avanzada edad que tiene años a pesar de los severos problemas de salud que enfrentó este 2024.

Como bien es sabido, Kate no vive en México por lo que cada que se frecuenta con sus padres suele compartir alguna fotografía o video junto a ellos y esta no fue la excepción, sin embargo, el video resultó ser agradable para todo el internet debido a que Don Eric es muy querido por el público mexicano, por lo que internautas le enviaron sus buenos deseos y desearon que siga bien de salud.

Kate de Castillo ha sido muy cercana a su padre y a su madre, quien también aparece en el video. Pese a la distancia, la actriz ha mencionado lo bien que se lleva con ambos, lo mucho que los quiere y lo importantes que son para ella. Por lo cercano al 31 de diciembre, al parecer la actriz va a pasar el fin de año junto a ellos.

Recordemos que en octubre, Eric informó que padecía una enfermedad ocular que le estaba afectando la retina, por lo que se le empezaba a dificultar ver los objetos directamente o distinguir los rostros. Dicho padecimiento está ocasionando que el actor pierda la vista de manera gradual y ahora debe usar lentes oscuros todo el tiempo.

La actriz lo dio todo en la pista de baile junto a su padre | Foto: Instagram @katedelcastillo

Kate del Castillo cierra el año con divertido baile junto a su padre Kate del Castillo

A través de sus perfil de Instagram, Kate del Castillo compartió el video en el que aparece junto a su padre en lo que parece ser la sala de su casa, mientras ambos sacan sus mejores pasos mientras de fondo suena la popular canción de Los Tucanes de Tijuana. En el video también aparece Kate Trillo, esposa de Eric, quien disfruta ver a su marido y a su hija en un momento tan único.

“Esto fue después de desayunar. Gracias DJ @bahena00 no puedo estar más feliz. ¡¡Mi papá con toda la actitud a los 90 años!!”, escribió junto al video.

¿Cuál es la enfermedad que padece Eric del Castillo?

Eric Des Castillo reveló que sufre una degeneración macular, enfermedad ocular que afecta la mácula, la parte de la retina responsable de la visión central y detallada. Ocurre cuando el tejido de la mácula se deteriora con el tiempo, lo que puede provocar una pérdida gradual de la visión central.

Eric del Castillo no le tiene miedo a la muerte

Hace unos meses, durante una entrevista para el programa Venga la Alegría, el actor de "El Ángel Exterminador" habló sobre la muerte y aclaró que no le tiene miedo y mucho menos es su enemiga, pues considera que ha sido una buena persona y no le ha hecho nada malo a nadie por lo que no teme que pueda ocurrir después de su deceso, por el contrario, enfrenta el tema con valor.

Seguir leyendo:

Eric del Castillo pide a la familia de Silvia Pinal evitar conflictos por el testamento: “Tomen las cosas con calma"

Sofía Castro sufre ACCIDENTE durante su luna de miel mientras su esposo dormía, así lo contó a sus fans