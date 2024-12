Eric del Castillo pide a la familia de Silvia Pinal evitar conflictos por el testamento: “Tomen las cosas con calma"

Ante el hermetismo con el que la familia de Silvia Pinal ha mantenido los detalles sobre el testamento de la actriz han surgido un sinfín de rumores, como aquel que apunta a un conflicto entre ellos por lo que cada uno heredará. Al respecto, Eric del Castillo les envió un consejo y les pidió evitar los problemas por el patrimonio de la llamada “Última diva del cine de oro en México”.

En un encuentro con los medios retomado por “Qué buen chisme” en YouTube, Eric del Castillo fue cuestionado sobre el supuesto pleito que existe entre los herederos de Silvia Pinal, quien fuera una de sus grandes amigas y compañera de escena en algunos proyectos. Ante esto, el actor se limitó a dar un consejo a los integrantes de la dinastía Pinal indicando que deberían elegir a una persona de confianza para arreglar la manera en la que se repartirán los bienes.

“Antes que nada no deben pelearse, no debe haber problemas. Pónganse de acuerdo tranquilamente o llamen a una tercera persona que respeten ambas partes y que se sienten a platicar, no creo que haya problemas, por eso hay que arreglar las cosas antes de partir, dejar muy bien definido todo para no generarles problemas (…) Sí me dolía la muerte de ella, nos estamos quedando sin figuras, son mis compañeros de todo la vida”, dijo Eric del Castillo al mencionar que se comunicó con Sylvia Pasquel para darle el pésame.

El papá de la actriz Kate del Castillo también habló sobre el conflicto que tiene Frida Sofía con su mamá, la cantante Alejandra Guzmán, y no dudó en darle un consejo: “Realmente no sé hasta qué punto está el problema entre ellas, entonces no puedo opinar de algo que no sé. El perdón (a la rockera) pero ya de inmediato y sobre todo respetar la muerte de doña Silvia, de su abuela”.

Sylvia Pasquel rompe el silencio sobre supuestos problemas por el testamento

Ante la polémica que se ha generado por el testamento de Silvia Pinal y la lectura que se habría realizado del documento el pasado 17 de diciembre en la casa de María Elena Galindo, albacea sustituta de la fallecida primera actriz, fue Sylvia Pinal quien decidió poner fin a las especulaciones y aclaró que lo ocurrido hace tan sólo unos días no fue una lectura oficial sino una reunión organizada por la albacea.

“Todos estamos en armonía y agradecidos por lo que nos deja nuestra madre, porque fue el fruto de su trabajo de tantos años y todos estamos al pendiente, agradecidos y contentos. No hay envidias ni quejas de lo que se haya legado a cada uno, porque así lio decidió mi mamá. Conforme el testamento esté de la A a la Z, se va a respetar por todos”, dijo Pasquel a la periodista Maxine Woodside.

Y sobre la reunión, aclaró que no se habría tratado de la lectura del testamento de la actriz -fallecida el pasado 28 de noviembre a los 94 años de edad-: “María Elena Galindo nos convocó porque ella no sabía que era la albacea sustituta del testamento. Lo único que hacen con esas notas es ponernos en peligro a toda la familia”.

Sylvia Pasquel niega conflicto en la dinastía Pinal por testamento de su mamá. Foto: IG @laguzmanmx

Sigue leyendo:

Amiga de Silvia Pinal llama "miserables" a los hijos de la actriz por problemas con el testamento

"Ahí paras", la reacción de Sylvia Pasquel al ser cuestionada sobre Viridiana, el nombre de su hija y hermana fallecidas