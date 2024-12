Thalí García recuerda a su exesposo con conmovedora carta: "Por qué tengo que vivir la vida sin ti"

Thalí García ha enfrentado difíciles retos durante el 2024, pues tan sólo unas semanas después de haber sido diagnosticada con cáncer su exesposo, Gabriel Romero, falleció. La actriz hizo pública la triste noticia con un desgarrador mensaje en redes sociales en el que lo recuerda como un gran amigo y padre, algo que hizo nuevamente al compartir la conmovedora carta que le escribió en marzo pasado.

Gabriel Romero murió en noviembre pasado a los 39 años de edad y aunque no se reveló la causa del fallecimiento, Thalí García expresó el gran dolor en su familia por la pérdida del padre de su hija. A través de redes sociales la actriz mostró la gran unión y amistad que existía entre ellos pese a su separación y que él había comenzado una nueva relación con la actriz Isabella Castillo, quien también lo recordó por el apoyo que siempre le mostró.

La exparticipante de "La Casa de los Famosos" no ha dejado de compartir recuerdos de su expareja, Gabriel Ramos, como el video en su cuenta de Instagram en el que aparece jugando con su hija y la conversación que tuvieron juntas en la que recuerda su historia de amor. El más reciente fue una imagen con fotografías juntos y una carta que su exesposo le escribió en marzo pasado reconociendo sus fortalezas.

“Querida chaparra. Estoy seguro que este año nuevo que comienza para ti viene con muchas bendiciones, aprendizajes, nuevos aires laborales y, sobre todo, mucha más conciencia y humildad para tu persona. La paciencia es la clave. Debes aprender de todo lo que la vida te pone enfrente y tener en cuenta que no hay mal que dure 100 años y no hay mal que por bien no venga. Tienes en tus manos la oportunidad de ayudar y orientar a mucha gente que necesita de aliento y que provenga de una mujer como tú. Estoy agradecido por todas las veces que has estado conmigo, en las buena y en las malas, me demuestras siempre lo importante de estar unidos como familia y eso vale oro”, se lee en la carta.