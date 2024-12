¿Julio César Chávez se integra a Hoy?, el campeón aparece a lado de Galilea Montijo y Andrea Legarreta

Julio César Chávez, considerado uno de los máximos exponentes del boxeo en México, sorprendió a su público y a los seguidores del programa Hoy al aparecer a lado de Galilea Montijo y Andrea Legarreta en la emisión de este martes.

La presencia de Chávez en el set del programa matutino generó una ola de comentarios en redes sociales, donde los televidentes destacaron tanto su humildad. El campeón dejó claro que, además de ser una leyenda del deporte, es un padre comprometido con los sueños de su familia.

El icónico pugilista fue el invitado especial durante una de las dinámicas finales del segmento Las Estrellas Bailan en Hoy, donde compartió un conmovedor momento con su hija, Nicky Chávez, demostrando que su dedicación como padre va más allá de los reflectores.

Julio César Chávez se unió a Nicky en la pista de baile al ritmo de Laura León, demostrando que la coordinación y los movimientos no son su fuerte, pero con esto dejó claro que hará todo por su hija. Su participación no solo divirtió a los presentes, sino que dejó una huella emotiva, particularmente entre los jueces del segmento. Andrea Legarreta, visiblemente conmovida, recordó cómo las peleas del boxeador unieron a muchas familias mexicanas frente al televisor.

Sus palabras resonaron en el público, resaltando cómo Chávez ha trascendido su rol en el cuadrilátero para convertirse en un símbolo nacional. El campeón, conocido por su carácter fuerte, mostró un lado vulnerable al hablar sobre la importancia de su hija y el valor de la familia.

“¿Qué no hace uno por los hijos? Cuando Nicole me pidió que bailara con ella, no pude decirle que no”, confesó Julio César.