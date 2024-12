Fin de Semana Otaku: las 3 frases más inspiradoras del anime para empezar con buena vibra el 2025

Quedan solamente 2 días para terminar el año y comenzar el 2025 con una buena cena y una celebración de madrugada en compañía de los seres queridos. Eso significa también que este es el último Fin de Semana Otaku del año 2024, y lo quiero despedir compartiéndote las mejores frases de 3 animes clásicos muy queridos por los amantes de estas caricaturas de animación japonesa.

Sé que dentro de todo el repertorio de animes que has visto, más de una frase te ha hecho llorar, te ha conmovido hasta el alma y la has apropiado como una forma de llevar tu día a día. No solamente los protagonistas se han encargado de dejarnos las palabras más motivadoras, también personajes secundarios o de apariciones espontáneas pueden dejar huella con sus más inspiradores discursos.

Podría parecer increíble que una caricatura pueda enseñarnos tanto o marcar de tal manera el cómo vamos creciendo, pero hay que decir que es en la infancia cuando la mayoría de las personas comienzan a ver un anime y es cuando forjan sus valores para desarrollarse más adelante en la edad adulta. No hay que tomarse a la ligera el gran impacto que una palabra, una frase o un discurso puede generar en nuestras vidas.

Es por ello que realicé una selección de las frases más aclamadas por los fans de los 3 animes elegidos que te contaré a continuación, para que las integres como una filosofía de vida y empieces el 2025 con buena vibra, buenos deseos y toda la motivación para cumplir las metas que te propongas.

Las 3 frases más inspiradoras del anime para empezar con buena vibra el 2025

One Piece

Luffy es uno de los personajes más queridos / FOTO: Pinterest

One Piece, el interminable anime amado por millones de personas alrededor del mundo, nos ha dejado grandes enseñanzas, y aunque aun no se vislumbra un final en su historia, la verdad es que los fans no quieren que terminen las divertidas y emocionantes aventuras sobre el mar que comenzaron gracias a su creador Eiichiro Oda. Aquí una de sus mejores frases dichas por el tan querido protagonista Monkey D. Luffy:

"No importa que tan difícil o imposible sea, no le pierdas la vista a tu objetivo...¿acaso existe algo más valioso que tus sueños?".

Dragon Ball Z

Gohan es uno de los personajes más fuertes de DBZ / FOTO: Pinterest

Dragon Ball Z, es un clásico que no ha dejado de transmitirse en televisión y por lo cual no deja de formar parte de nuestro presente. Por muchos, es considerado el mejor anime que se haya creado, pues pese a que no profundiza tanto en la psicología y las historias de cada personaje, sus increíbles batallas y momentos épicos son los que la posicionan en el top. La siguiente frase encapsula perfectamente el argumento por el cual se condujo toda esta serie creada por Akira Toriyama:

"Vas a tener batallas duras y habrá dolor, pero eres un verdadero guerrero, así que levántate, pelea y gana".

Naruto

"Jamás retroceder a mi palabra y nunca darme por vencido, ese es mi camino ninja", la frase más célebre de Naruto / FOTO: Pinterest

Naruto es uno de los animes que más enseñanzas ha dejado a sus fans por el hilo conductor que motiva al protagonista a no darse por vencido pese a las adversidades con las que se encuentra. Y aunque muchos podrían pensar que tiene más capítulos "relleno" de los que debería, la realidad es que nadie puede negar el increíble trasfondo de toda la historia y el desarrollo de cada personaje que nos dejan un excelente mensaje de vida. Aquí una de las frases más significativas de esta serie creada por Masashi Kishimoto:

"Deja de decir que no puedes cambiar lo que eres, claro que puedes, porque después de todo no eres un fracasado".

Sigue leyendo:

De “El Conjuro 4” a “The Monkey”, estas son las películas de terror que se estrenarán en 2025

Cómo lucía realmente el heroico Gokú de ‘Dragon Ball GT’ en su boceto original de Akira Toriyama