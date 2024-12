La mejor canción de Camilo para cantar en el Karaoke y pasarla increíble en Año Nuevo

Ha llegado el momento de organizar la fiesta de Año Nuevo para toda la familia. Eso no incluye solamente un menú para la cena, tampoco la elección de botellas o cocteles para prender la diversión, pues también resulta de gran importancia elegir la música que pondrá todo el ambiente.

Si son gente de baile, será esencial que pongas una salsa, una cumbia, hasta un vallenato, pero si lo suyo es cantar, entonces no puede faltar el pop, el rock, una balada romántica, incluso un buen karaoke para que uno a uno vayan entonando sus canciones favoritas.

El karaoke nos permite salir de nuestra zona de confort y expresar nuestra creatividad de una manera divertida y relajada. Cantar nuestras canciones favoritas, aunque no seamos profesionales, nos hace sentir más seguros, pero también muy felices. Además, es una actividad que fomenta la unión entre amigos y familiares, ya que todos pueden compartir momentos inolvidables.

Por eso, traemos una de las mejores canciones que puedes cantar en el karaoke y que habla sobre el año nuevo. Se trata de "5 pa' las 12" del cantante Camilo, donde logra mantener la esencia nostálgica familiar de la canción original, pero la adapta a su estilo musical más pop contemporáneo.

La canción original es una composición del venezolano Oswaldo Oropeza, misma que fue interpretada por primera vez por Néstor Zavarce a mediados de la década de 1960. Es considerada un clásico a pesar de que han salido decenas de versiones, añadiéndose una en cada año.

"La alegría del año nuevo viene yaLos abrazos se confunden sin cesar. Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar; me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá; faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar; me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Que el año va a terminar; se va, se va, se va, se va, se fue. Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré dejar. Una linda viejecita que me espera en las noches de una eterna navidad. Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar; me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá, faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá"