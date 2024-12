¿Dua Lipa y Callum Turner se van a casar? aseguran que la famosa pareja se comprometió en plena Navidad

Parece ser que la famosa pareja de artistas formada por la cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner estaría lista para dar el siguiente paso en su relación, pues todo apunta a que podría haber una boda en camino más pronto de lo que se podría esperar, pues últimamente han dado mucho de qué hablar.

Y es que resulta que recientemente, renombrados medios de prensa británicos como "The Mirror" y el "Daily Mail", dieron a conocer que la intérprete de "Houdini" se habría comprometido con la estrella de "Animales fantásticos", luego de que este se hincará y le hiciera la propuesta en plena Navidad.

La noticia de su compromiso habría sido confirmada por uno de sus amigos cercanos para "The Sun", quien además de explicar lo felices que están por su relación la cual comenzó hace 11 meses, habló sobre la emocionante propuesta que le hizo Callum a la cantante.

Noticias Relacionadas Dulce y Gonzalo Vega, así fue la historia de amor entre los famosos

"Están muy enamorados y quieren que dure por siempre, ahora están comprometidos y no podrían ser más felices. Dua ha tenido uno de los mejores años de su carrera profesional y esto se siente como la cereza del pastel", explicó la fuente al diario "The Sun".

¿Dua Lipa confirmó su compromiso con Callum Turner?

A pesar de que hasta el momento ni Dua Lipa, ni Callum Turner han ofrecido ninguna declaración oficial sobre su compromiso, la intérprete de "Dance The Night" habría dado una sutil pero muy clara pista con la que habría confirmado los rumores que la prensa ha vuelto tendencia.

Resulta que justo hace dos días, la cantante publicó una serie de fotografías a través de su cuenta oficial de Instagram, en las cuales se le puede ver luciendo un llamativo anillo de diamantes, mismo que sería aquel con el que Callum le habría hecho la propuesta, un detalle que no dejó indiferente a sus seguidores, quienes al percatarse del objeto no dudaron en preguntarle si se iba a casar, algo que hasta el momento, la pareja no ha dado a conocer, aunque no sería descabellado pensar en la posibilidad de una próxima boda ante las evidencias de lo rápido que está avanzando su relación.

Sigue leyendo:

Bad Bunny anuncia nuevo disco "Debí Tirar Más Fotos", ¿cuándo se estrena en México?

J-Hope de BTS confirma gira mundial en 2025 y podría visitar México