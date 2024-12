La historia del actor que hizo al "Grinch" de niño y tuvo un trágico final cuando estaba en la cima de su carrera

No cabe duda que la adaptación cinematográfica del libro infantil del Dr. Seuss, "El Grinch" del año 2000 se ha convertido en el clásico navideño por excelencia, no solo por la gran actuación del emblemático actor Jim Carrey quien interpretó al amargado ser de color verde, si no también, por la participación de Joshua Ryan Evans quien le dio vida a la versión pequeña del famoso personaje en la que es considerada como una de las escenas más icónicas de la cinta.

Tristemente el éxito de "Josh" como le llamaban sus amigos de cariño, y su pasó por el mundo del cine fue más fugaz de lo que se podría imaginar, pues el joven actor falleció tan solo dos años después del estreno de la famosa película navideña, teniendo un trágico final que conmociono a sus amigos y compañeros, así como a todos sus seguidores.

La historia de Joshua Ryan Evans y su trágico final

Nacido el 10 de enero de 1982 en Hayward, California, Joshua Ryan Evans fue un joven actor, quien a pesar de que tenía 20 años al momento de su muerte, tenía la apariencia de un niño de 97 centímetros debido a que sufría de una enfermedad llamada acondroplasia, más popularmente conocida como enanismo, la cual se caracteriza por causar problemas en los cartílagos y huesos.

Pese a que también padecía de un problema congénito que afectaba su corazón, y por el cual tuvo que ser intervenido en múltiples ocasiones desde su infancia, "Josh" trató de llevar una vida normal dedicarse a cumplir su sueño de convertirse en un actor famoso, algo que lograría a sus 12 años, cuando tras conseguir a un representante, comenzó a participar en producciones como "Family Matters" y "Ally McBeal".

Pero su gran oportunidad llegó cuando en el año 2000 formó parte del elenco de la película "How the Grinch Stole Christmas", con su interpretación del "niño Grinch" en la cinta, misma que lo catapultó a la fama mundial y lo llevó a participar en la popular telenovela estadounidense "Passions", en donde su papel como Timmy, lo llevó a ganar los premios Soap Opera Digest y Daytime Emmy, dando una muestra de su inmenso talento.

Sin embargo, poco le duró el gusto, pues a tan solo dos años del estreno de "El Grinch" y de haber logrado un gran éxito, Joshua Ryan Evans murió el 5 de agosto de 2002, tras haberse sometido a una operación cardíaca en la que tristemente se presentaron complicaciones, un trágico hecho que dejó un fuerte vacío en Hollywood, en donde hasta la fecha es recordado por su icónico lema “Sueña en grande”, una filosofía de vida que el joven actor aplicó hasta el último de sus días.

Ryan Evans también recordado por su papel de Timmy en "Passions"

