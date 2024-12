Recuerdan a Verónica Toussaint con VIDEOS, recuerdan su buen humor y conquista todo TikTok

Verónica Toussaint fue una de las actrices y comediantes más emblemáticas de México. Su forma de ser y su talento la llevaron a robarse el corazón de todo el país. Ahora, siete después de su partida, los fans de Vero recuerdan su buen humor y esa risa especial que podía alegrarle el día a cualquiera que estuviera viendo su programa o el podcast donde se encontraba. Las redes sociales no olvidan a la comediante.

Las redes sociales no dejan que muera el legado de la comediante, ya que en cada proyecto en el que trabajó y participó dejó una huella especial en el público mexicano que disfrutaba de su humor día con día. Ahora es momento de recordar algunos de los mejores chistes que los fans siguen recordando en redes sociales.

Entre los mensajes en redes sociales los fans recuerdan lo mucho que la quieren y que gracias a Vero y su comedia se alegraron en muchas ocasiones. Se tiene que recordar el día que albureó a Belinda, los grandes momentos que vivió junto a Mariana H, junto a Videgaray y Estaca y muchos otros que quedan en el recuerdo de sus fans y en las redes sociales.

La muerte no existe, la gente sólo muere cuando la olvidan.

In Memoriam

Verónica Toussaint

Los mejores momentos que recuerdan los fans de Verónica Toussaint en redes

El día que albureó a Belinda: Vero y la cantante participaron en 'Divina Comedia', donde Beli fue víctima del humor de Toussaint. Durante uno de los episodios, la comediante no tuvo piedad de la inocencia de la intérprete de 'Sapito' y la albureó al presentarle la "masa cuata". Durante la cena no pararon de reír. Belinda no entendía los motivos por los que el resto de comensales no dejan de reírse.

No perdonaba ni a los meseros y hostess: Toussaint tenía una mente muy ágil, por lo que en cualquier momento sacaba un chiste o un albur. Los fans recordaron cuando acudió a un restaurante y la querían registrar en una bitácora antes de pasarla a su mesa. La chica le preguntó a. Vero si la quería dentro (la mesa), Vero no dudó en aprovechar el doble sentido y decirle que "siempre".

Eres grande Verónica Toussaint

Los momentos junto a Mariana H: Vero y Mariana eran una dupla que se entendían a la perfección y podían sacarle una risa a cualquier persona desde el primer instante que le pusieran al programa en el que trabajaron juntas. Toussaint y su amiga mostraban mucha complicidad, pero también un humor parecido que le alegró los días a todos los que las veían.

Siempre me dolerá pensar que Mariana H se quedó sin Verónica Toussaint la única compañera que la entendía, su comadre, su complemento y sus chistes locales.



Hasta siempre señora de las plantas pic.twitter.com/wY5wK9DX8W — ?Pao ibuprofenica? (@LaferteMena) May 17, 2024

