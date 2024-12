Supuesta abuela de Ricardo Peralta sale a dar la cara por su nieto y pide que dejen de abuchearlo: "está triste y arrepentido"

Ricardo Peralta se ha convertido en uno de los grandes "villanos" del año tras entrar a "La Casa de los Famosos México", reality show en el que era uno de los favoritos del público y que con el paso de las semanas sus actitudes y comportamientos lo llevaron a ser el menos favorecido de la segunda temporada en México. Desde entonces el hate en redes sociales y abucheos en eventos lo han llevado a estar en la mira e incluso a tomarse un descanso de las redes que sólo duró algunas semanas, pues el influencer volvió a estar activo.

Si bien su retorno al Internet ha sido progresivo, en las últimas horas su nombre se volvió tendencia cuando realizó un en vivo en el que aparece una mujer canosa y que supuestamente es su abuela. Ella se presentó de forma oficial y luego de unos segundos de dirigirse a los seguidores de su supuesto nieto, les pidió que dejen de abuchearlo tras lo mucho que esto le habría afectado al influencer. Si bien los fans de Ricardo Peralta aplaudieron el emotivo discurso, otros más lo condenaron, pero lo que nadie se esperaba es que se tratara de humor.

Al menos así se dio a entender cuando el exparticipante de "La Casa de los Famosos México" apareció en la toma señalando que a su "abuela" le hacía falta todavía más credibilidad en la que unas lágrimas hubieran hecho más emotivo el momento. Cabe destacar que su rostro de preocupación al ver que en realidad estaban en una transmisión en vivo fue la que habría dejado al descubierto que se trató de una broma intencional, esto aunado a que incluso el creador de contenido reposteó el clip en sus cuentas oficiales.

Como era de esperarse, bastaron minutos para que el video se hiciera viral en redes sociales y que de nueva cuenta pusiera al famoso en la mira de todos, ya que los comentarios no tienen buenas opiniones. "Usó la misma carta que la mamá del Sian", "nosotros vamos a seguir sí que sin llorar mi amor y a jugar", "hasta a la abuela tuvo que humillar", "él se creía famoso y el ganador, entró lleno de soberbia, pero no lo acepta", "ahorita no andamos perdonando" y "no es chistoso, la verdad", se lee en la sección de comentarios de su cuenta de TikTok.

Ricardo Peralta manda a su "abuela" a pedir que por Navidad perdonen al influencer

Ricardo Peralta reapareció en redes con una transmisión en vivo de Instagram que más tarde compartió en otras plataformas; en la emisión vemos a una mujer de nombre Socorro Vázquez, la supuesta abuela del influencer, y quien tras esta breve introducción, tomó una carta para comenzar a leerla.

La misiva es un comunicado en el que pide que dejen de abuchear y despreciar a su nieto. Por si fuera poco, también asegura que él ya aprendió de sus errores y que ella, por su parte, ya le prohibió juntarse con las amistades que hizo mientras estuvo dentro de "La Casa de los Famosos México". A continuación te dejamos un fragmento de las palabras de la supuesta abuelita del creador de contenido.

"Comparto este comunicado con la fervorosa intención que dejen en paz a mi nieto, cuando lo único que hizo fue entrar a una casa en donde habían famosos y creía que iba a ganar y arruinó su carrera. Les comparto, Ricardo está triste, Ricardo está arrepentido. Parte de su dolor viene de haberse involucrado con la gente incorrecta; ya le prohibí que se junte con ese tipo de gente", se escucha decir a la abuela de "Torpecillo".

En el mismo discurso, la mujer asegura que mientras algunos piensan que su nieto es un "doble cara", esto no es así, "solo es un cobarde" y "queda bien" que además, "pecó de soberbio", pero que para sorpresa de muchos, Ricardo Peralta ya está atendiendo estas actitudes. Finalmente, la señora mandó un mensaje pidiendo que dejen de abuchear a su nieto como ocurrió en la alfombra amarilla de "Wicked", ya que él es fan de Ariana Grande, una de las protagonistas. La reacción de Ricardo Peralta al ver que estaban en vivo. (Foto: TikTok @torpecillo)

"Les pido encarecidamente que ya no me abucheen a mi niño, como abuela es uno de los dolores más grande que he sentido y espero que el calor de la Navidad arrope sus corazones y le brinden el perdón", menciona la supuesta abuelita de "Torpecillo".

Sin embargo, la polémica inició cuando se escuchó en el fondo la voz de Ricardo Peralta, quien poco a poco e acercó a la mujer para también aparecer a cuadro. Fue entonces cuando hizo su comentario polémico que dejó al descubierto que sigue ignorando las críticas: "Estuvo mejor este señora, pero al final necesito que llore. ¿Y si probamos con la otra viejita, Charly? ¿Esto está en vivo?, ¡no mam*!", dice antes de que el video termine.

