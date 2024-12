La romántica y lujosa luna de miel de Sofía Castro con Pablo Bernot en Hong Kong | FOTOS

Sofía Castro ha estado presumiendo su luna de miel en todas las redes sociales donde tiene perfiles oficiales, empezando, claro, por Instagram, donde tiene más de 1.3 millones de fanáticos y fanáticas que siguen su vida día tras día, dejándole numerosos comentarios de mucho amor e interacciones de "Me gusta".

Tan solo en la última publicación que hizo, donde nos mostró fotografías muy interesantes de su viaje por Hong Kong, logró llegar a más de 14 mil interacciones en apenas un par de horas, así como un sinfín de mensajes para que nunca olvide cuánto la aman. Estos fueron algunos de los más destacados:

Entre las atracciones que visitó durante su estancia por dicha ciudad de la República de China, fue a la Isla de Lantau para ver el Gran Buda y no podía faltar una divertida parada en el parque de atracciones Disneyland, uno de los más impresionantes que hay en todo el mundo.

"De los lugares más espectaculares en los que he estado yo personalmente me enamoré de esta ciudad. Aquí me falló por qué no tomé tantas fotos pero la pasamos muy bien, caminamos y caminamos y creo q así es como mejor se conoce cualquier lugar. Espero pronto volver"