La cantante Alaska pierde la visión de un ojo, ¿cuál es su estado de salud?

La cantante Alaska dio a conocer en sus redes sociales que lamentablemente tuvo algunos problemas de salud que la llevaron al hospital y lamentablemente derivo en que perdiera la visión de un ojo. Fueron muchos los achaques que circularon por la red, y precisamente para calmar los rumores, decidió contarlo todo.

De acuerdo con la propia cantante, fundadora de Fangoria, tuvo una oclusión ocular de la vena central de la retira y edema macular. Los doctores le advirtieron que por ello perdería la visión, pero hasta el momento ha tenido una gran recuperación de mano de los médicos que trabajan con ella.

Como veo que está publicado por todas partes atajemos las dudas. Efectivamente, el lunes tuve un trombo en el ojo izquierdo “oclusión ocular de la vena central de la retina y edema macular” con pérdida total de visión. Estoy magnifícame atendida y hay que tener paciencia, la recuperación no es de un día para otro. El parche no es por el trombo, no es necesario, pero no me quiero maquillar por precaución, que me están tratando con inyecciones intravítreas. En este caso, gracias a @joseperea_designer por customizarme el parche. Y gracias a todos por vuestra preocupación