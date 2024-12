Tammy Parra responde a la supuesta reacción alérgica de una seguidora al usar su producto

La influencer y creadora de contenido Tammy Parra, quien es conocida por vender cosméticos y tratamientos de belleza, recientemente fue acusada de vender productos dañinos para la salud por la supuesta reacción alérgica que una seguidora tuvo con "Tammy Lashes". Sin embargo, esto no se quedó así y ella respondió en sus redes sociales a las acusaciones.

A través de un video que la influencer compartió en su cuenta de TikTok se observa a la doctora Verónica Apolicán explicando la posible causa de la reacción alérgica, donde detalló que los productos de la influencer son seguros para usar, ya que no contiene ingredientes tóxicos.

De hecho, mencionó que el contenido del suero para pestañas de Tammy Parra es muy común en otros productos cosméticos, pero las reacciones alérgicas también son muy normales cuando se usan este tipo de tratamientos, por lo que es preferible probarlos antes sobre la piel.

Tammy fue acusada de vender productos dañinos tras la reacción de una usuaria. (Créditos: Instagram @tammy.parra)

¿Es tóxico el producto para pestañas de Tammy Parra?

Según reveló la especialista en alergias, Verónica Apolicán, "Tammy Lashes", el producto de la influencer que promete hacer que las pestañas crezcan, es seguro de usar, ya que no contiene ingredientes que puedan ser nocivos para salud. Sin embargo, nadie está exento de presentar alergias, por lo que hay que tener cuidado usándolo.

A su vez, comentó que las alergias pueden ser nuevas y no necesariamente se nace con ellas, por lo que podrías volverte alérgico a algún producto que usas con frecuencia, ya sea una máscara de pestañas, crema hidratante, bloqueador solar, jabón, labial o champú.

Sin embargo, algunos internautas no quedaron satisfechos con las declaraciones de la alergóloga, por lo que solicitan a Tammy Parra que muestra que sus productos cuentan con todas las normas de seguridad e higiene, pues afirman que han sido muchas las chicas que han presentado alergias.

La influencer compartió el video de una especialista que explica que sus productos son seguros de usar. (Créditos: Instagram @tammy.parra)

¿Qué dijo Tammy Parra al respecto?

Hasta el momento, la creadora de contenido solamente compartió el video de la especialista en alergias, pero muchos internautas no han quedado conformes con esta respuesta, por lo que solicitan a Tammy Parra que explique a detalle qué pasó con las personas que han presentado problemas con sus productos.

Por otro lado, algunos usuarios han defendido los cosméticos que ofrece la influencer asegurando que no han tenido algún tipo de reacción negativa. "A mí me va muy bien con el serum de Tammy", "No creo porque mi tía usa ellos productos de Tammy y nunca le ha pasado nada malo" y "Totalmente de acuerdo, es una explicación muy lógica", fueron algunos de los comentarios. La creadora de contenido compartió el video de la especialista en TikTok. (Créditos: TikTok / @tammy.parra)

