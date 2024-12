Tammy Parra enfrenta nueva polémica: joven expone reacción alérgica al usar producto de la influencer

A través de TikTok, la usuaria con el nombre @kellyfelis_ compartió un video en el que muestra la reacción que tuvo después de usar el sérum de la influencer Tammy Parra. Según la internauta, el producto le causó una severa reaccion, por lo que exigió a la creadora de contenido una respuesta y además recomendó no usarlo.

Hace unos meses, Tammy Parra, creadora de contenido en Instagram y TikTok lazó su línea de rímel y sérum para alargar y hacer más fuertes las pestañas, por lo que miles de sus seguidores empezaron a comprarlo porque ofrecía resultados, pero ahora se ha vuelto polémico debido a la denuncia de la joven.

Fue a través de su perfil de TikTok, donde @kellyfelis_ compartió varios videos del antes y después de usar el sérum, esto con la finalidad de que otras personas que lo quisieran comprar vieran su reseña y así vieran si valía la pena o no, pero según su relato, ocurrió al go que no esperaba y fue la reacción que le generó.

La TikToker aseguró que nadie le pagó por hacer el video y tampoco era publicidad, por lo que etiquetó a la influencer en su video para obtener una respuesta sobre el uso de su producto cosmético. Hasta ahora Tammy Parra no se ha pronunciado al respecto sobre la denuncia de la joven.

Hace poco, la influencer lanzó su rímel y sérum de pestañas | Foto: Instagram @tammy.parra

TikToker asegura que el sérum de Tammy Parra le causo una mala reacción

En el video posteado en TikTok, la cibernauta contó que unas horas después de haberse puesto el sérum comenzó a experimentar ardor y dolor en los ojos, además se empezaron a poner los ojos rojos, por lo que intentó aliviar la sensación con agua y té de manzanilla pero señaló que le seguía lastimando. Al final de su clip dijo que no lo compren, y mucho menos las personas que tienen sensibilidad en la piel.

“Esto arde, neta cada vez se pone peor, espero que Tammy Parra me responda del por qué se me pusieron así los ojos, literal no tuve contacto directo, además está bien caro. No lo usen”, dice la usuaria.

@kellyfelis_ neta cada vez se pone peor, y espero que @Tammy Parra me responda del porq vrg se me pusieron asi los ojos si lit no tuve contacto directo y ademas de que esta bien CARO, NO LO USEN! ? sonido original - Kellyfelis:)

¿Cuánto cuesta el rímel y sérum de Tammy Parra?

De acuerdo con la información mostrada en su página oficial tammylashes.com, el suero de crecimiento edición especial tiene un costo de mil 259 pesos más costo de envío, en tanto el sérum tradicional cuesta 999 pesos, mientras que la máscara de pestañas vale 249 pesos. El pago puede hacerse vía online y los compradores reciben el producto en su casa.

