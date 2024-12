¿Quién es Julian Lennon? El hijo de John Lennon fue operado tras diagnóstico de cáncer

Julian Lennon, hijo del músico John Lennon, dio a conocer en las redes sociales que tuvo una dura lucha contra el cáncer que terminó en una cirugía de emergencia durante los últimos días, afortunadamente, agregó, se encuentra por el momento lejos de dicha enfermedad.

El también músico aseguró que fue tratado con una doctora de nombre Tess, quien fue la primera en detectar que uno de los lunares en su piel, realmente se trataba de un cáncer en sus primeras etapas, pero gracias a la cirugía a la que fue sometido, le salvaron la vida.

Pero ahí no terminó la historia, luego de terminar con el procedimiento, recibió un mensaje para que regresar a la ciudad, pues aparentemente habían detectado dos lunares más tanto en el hombro como en el antebrazo, los cuales fueron diagnosticados como un melanoma que fue operado.

"Estoy muy agradecido con la Dra. Tess y el Dr. Tim por haber coordinado esta operación en tan corto tiempo y, con suerte, por salvarme la vida una vez más”, dijo.

Julian también es músico. Crédito: Facebook / @julianlennonofficial

La carrera profesional de Julian Lennon

A pesar de la inevitable comparación con su padre, Julian Lennon ha desarrollado un estilo musical propio, fusionando elementos del rock, pop y folk. Su primer álbum, "Valotte" (1984), obtuvo un gran éxito y lo posicionó como un artista prometedor. A lo largo de su carrera, ha lanzado varios álbumes y ha participado en numerosos proyectos musicales. Además de su faceta como cantante y compositor, Julian Lennon también es un reconocido fotógrafo y activista.

Julian Lennon ha utilizado su plataforma para promover causas benéficas, especialmente aquellas relacionadas con el medio ambiente y la paz. Ha participado en diversos proyectos humanitarios y ha fundado su propia organización sin fines de lucro, The White Feather Foundation, dedicada a fomentar la paz mundial.

Julian Lennon tiene un medio hermano, Sean Lennon, fruto de la relación de John Lennon con Yoko Ono. Sean también es músico y ha colaborado con su hermano en varias ocasiones. Aunque la relación entre Julian y Sean ha sido compleja en ocasiones, ambos han logrado construir una relación fraternal a lo largo de los años.

Julian Lennon ha demostrado ser un artista talentoso y comprometido con causas importantes. Su música y su activismo lo han convertido en una figura respetada en la industria musical y en el mundo del arte. Las comparaciones con su padre en cuanto estilos musicales, ideas, etcétera, se ha vuelto mucho menos importante a medida que demuestra sus propias cualidades.

El legado de John Lennon

John Lennon, uno de los músicos más influyentes del siglo XX, es reconocido mundialmente por ser el co-fundador y miembro principal de la banda británica The Beatles. Junto a Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, Lennon revolucionó la música popular y dejó una huella imborrable en la cultura popular. Su carrera musical, tanto con The Beatles como en solitario, se caracterizó por letras ingeniosas y profundas, explorando temas como el amor, la paz, la guerra y la sociedad. Canciones como "In my life", "Ticket to ride", "Strawberry fields forever" se convirtieron en himnos de varias generaciones.

Más allá de la música: Tras la disolución de The Beatles, Lennon continuó su carrera como solista, lanzando álbumes como "Imagine" y "Plastic Ono Band". Su activismo político, especialmente en favor de la paz, lo convirtió en una figura icónica de la contracultura. Lennon y su esposa, Yoko Ono, utilizaron el arte y la música como herramientas para promover sus ideales pacifistas. Sin embargo, su vida fue trágicamente interrumpida en 1980 cuando fue asesinado en la ciudad de Nueva York.

