John Lennon habría cumplido 84 años este 9 de octubre y estos son 10 datos curiosos que no sabías sobre el gran músico

La música es considerada un elemento indispensable para vivir plenamente, y es que no importa cuál sea tu cantante o banda favorita, pero lo que sí es cierto es que al escuchar las primeras notas de tu canción preferida hay un sentimiento que te invade y te lleva a un lugar donde todo parece estar mejor. Pero así como los simples mortales amamos la música, hay quienes se han encargado de reglarnos piezas históricas y uno de estos músicos es, sin duda alguna, John Lennon.

Ya sea en su carrera como solista o durante su exitoso paso por The Beatles, Lennon llevó al mundo un sinfín de canciones que cambiaron por completo la industria musical, por lo que a pesar de que han pasado varios años desde su trágica muerte, se le sigue recordando con amor y respeto. Pero hoy no se trata de recordar aquel incidente que puso fin a su controversial vida, sino que este 9 de octubre se está conmemorando el que habría sido su cumpleaños número 84.

Resulta innegable que John Lennon sigue siendo una figura fascinante y enigmática, incluso 44 años después de su muerte. Su música, arte y activismo continúan inspirando a generaciones, y su legado está profundamente arraigado en la cultura popular. Y es que Lennon no solo cambió la música, sino que también desafió las normas sociales y políticas, incitando a las personas a pensar de manera crítica sobre el mundo que los rodea.

Estas curiosidades destacan la complejidad y las múltiples facetas de John Lennon más allá de su vida como un Beatle.

Fotografía: Instagram/@johnlennon

10 datos que no sabías sobre John Lennon

Es así como hoy, en lo que habría sido su 84 cumpleaños, recordamos a John Lennon no solo por su contribución a la música, sino por su espíritu libre, su creatividad incansable y su deseo de un mundo mejor, pues aunque fue una figura controvertida, su influencia es innegable y sus palabras y canciones resuenan tan fuertemente hoy como lo hicieron en el apogeo de su carrera.

A pesar de que su vida fue truncada trágicamente en 1980, su impacto perdura, no solo por su música, sino por su activismo, su carácter y las controversias que lo rodearon; por ello, para conmemorar su vida y su legado, aquí te comparto 10 datos curiosos que probablemente no conocías sobre este ícono.

1. Estaba obsesionado con la numerología, especialmente con el número 9

Resulta que John Lennon nació un 9 de octubre, vivió en el número 9 de la calle Newcastle Road en Liverpool y varias fechas importantes de su vida también están relacionadas con ese número. Incluso tituló varias de sus canciones con la palabra "nueve", como "Revolution 9" y "#9 Dream", por lo que se dice que Lennon creía que el número 9 era una especie de amuleto o talismán en su vida, y estaba convencido de que había una extraña coincidencia entre este número y los eventos más significativos de su existencia.

Era un hombre lleno de contradicciones y pasiones, cuyo impacto sigue resonando en la cultura global.

Fotografía: Instagram/@johnlennon

2. Le fascinaba la astrología

John Lennon siempre fue un hombre curioso y abierto a explorar diferentes ideas y creencias, incluidas las prácticas esotéricas. Por ello, la astrología fue uno de sus intereses durante ciertos periodos de su vida y creía que los signos zodiacales podían ofrecer información valiosa sobre las personalidades y relaciones. En su caso, al haber nacido el 9 de octubre, era Libra, un signo conocido por su amor por la paz, el equilibrio y la justicia, características que se manifestaron en muchos aspectos de su vida personal y artística.

3. Estaba interesado en la hipnosis y lo intentó para dejar de fumar

Lennon era conocido por tener un fuerte hábito de fumar, sin embargo, en la década de 1970, se interesó en la hipnosis como un método para dejar de fumar. Aunque se sometió a varias sesiones de hipnosis, no tuvo éxito a largo plazo y continuó fumando hasta el final de su vida. Su búsqueda de alternativas para mejorar su salud, como las dietas estrictas y la meditación, reflejaba su deseo de cuidarse, aunque sus hábitos no siempre concordaban con sus intenciones.

4. John Lennon era un dibujante talentoso

Aunque mundialmente conocido por su música, el joven John Lennon soñaba con ser un artista visual antes de descubrir su talento musical. A una edad temprana, Lennon mostró un gran interés por el dibujo y su madre, Julia, lo animaba a expresar su creatividad, y durante su juventud, desarrolló un estilo de dibujo caricaturesco. De hecho, Lennon fue admitido en el prestigioso Liverpool College of Art en 1957, una experiencia que lo influenció profundamente, pues aunque la música terminó dominando su vida, su amor por el arte nunca desapareció por lo que en los años posteriores a The Beatles, Lennon creó numerosas piezas de arte gráfico, algunas de las cuales han sido exhibidas en galerías de todo el mundo.

A pesar de ser una figura pública adorada por millones de personas, John Lennon nunca se sintió completamente cómodo con su fama.

Fotografía: Instagram/@johnlennon

5. Era un ávido lector

John Lennon tenía una mente inquieta y, además de ser un talentoso músico y artista visual, fue un amante de la lectura durante toda su vida. Leía de todo, desde literatura clásica hasta libros de ciencia ficción y filosofía; obras de autores como Lewis Carroll, James Joyce y George Orwell lo influenciaron profundamente. Esta afición por la lectura se refleja en las letras de muchas de sus canciones, que a menudo contienen referencias literarias y juegos de palabras inspirados por su amor por los libros.

6. Un aficionado a las recetas caseras

A pesar de su imagen pública como un rebelde y una figura contracultural, John Lennon tenía una faceta hogareña que pocos conocían ya que en su vida privada, disfrutaba de la cocina. A lo largo de su vida con Yoko Ono, Lennon desarrolló un gusto por la cocina vegetariana e incluso le gustaba experimentar con nuevas recetas y después de abandonar la música por un tiempo para centrarse en ser padre y esposo, se dedicó más a estas actividades domésticas. Uno de sus platillos favoritos para preparar era el pan casero, una tarea que encontraba relajante.

7. El secreto detrás de sus icónicas gafas redondas

Las gafas redondas que se convirtieron en un símbolo del estilo de John Lennon no eran solo una elección de moda. Comenzó a usarlas mientras interpretaba el papel principal en la película "How I Won the War" en 1966, una comedia de humor negro sobre la Segunda Guerra Mundial. Después del rodaje, Lennon continuó usando esas gafas como parte de su look cotidiano. Además, estas lentes no solo eran un accesorio estético, ya que Lennon tenía una visión deficiente y dependía de ellas para ver correctamente, pero las gafas se convirtieron en un rasgo distintivo que sigue siendo asociado con su imagen.

Una de las declaraciones más polémicas en la carrera de Lennon fue cuando dijo que los Beatles eran "más populares que Jesús" en una entrevista en 1966.

Fotografía: Instagram/@johnlennon

¿Conocías estos datos curiosos de John Lennon?

8. La canción “Help!” es más personal de lo que parece

Aunque es conocida como una de las canciones más animadas de The Beatles, “Help!” oculta un profundo grito de auxilio personal de Lennon. En entrevistas posteriores, el músico confesó que cuando escribió la canción en 1965, estaba atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida ya que sentía que la fama estaba fuera de control, y luchaba con problemas de salud mental y autoestima. Aunque la canción fue grabada como un éxito alegre y enérgico, la letra refleja su verdadera angustia, pues fue una llamada de socorro que no fue completamente comprendida por su entorno en ese momento.

9. Escribió cuentos y poesía antes de centrarse en la música

Mucho antes de que el mundo conociera a John Lennon como estrella de rock, ya había desarrollado un talento para la escritura, pues en su juventud, escribía cuentos y poemas, algunos de los cuales publicaba en los periódicos escolares. Posteriormente, en 1964 y 1965, publicó dos libros, "In His Own Write" y "A Spaniard in the Works", que contenían una mezcla de cuentos surrealistas y poesía, estos textos revelaban su sentido del humor absurdo, un estilo que se reflejaba en muchas de las canciones de los Beatles.

10. John Lennon era fanático de las cartas y juegos de mesa

A lo largo de su vida, Lennon disfrutaba de actividades recreativas más sencillas de lo que uno podría imaginar y una de sus pasiones eran los juegos de mesa y las cartas. Según relatos de sus amigos más cercanos, durante los días de los Beatles y también después, le gustaba mucho jugar al Monopoly, un juego que le recordaba a su infancia, esto mostraba un lado más relajado y lúdico de Lennon, en contraste con su imagen de figura revolucionaria y radical.

En 1995, quince años después de la muerte de Lennon, los Beatles volvieron a estar en los estudios de grabación.

Fotografía: Instagram/@johnlennon

Si bien su vida fue trágicamente interrumpida, su visión de la paz y el amor sigue siendo un faro de esperanza. Como él mismo cantó en "Imagine", su sueño era simple, pero poderoso: un mundo donde todos vivieran en armonía. Aunque ese sueño puede parecer tan lejano como entonces, las notas de su canción siguen recordándonos lo posible que es ese ideal.

Sigue leyendo:

Paty Cantú revela ser familiar de María Félix, ¿cuál es el lazo sanguíneo que comparten?

Taylor Swift es coronada como la artista con más dinero de todo el mundo, ¿a cuánto asciende su fortuna?