La actriz española Nicole Wallace presentó la cinta “Culpa tuya” para alzar la voz

A sus 22 años de edad, Nicole Wallace busca representar mujeres fuertes, aguerridas y sin temor a alzar su voz, tal como el personaje de “Noah”, con el que regresa a la película española “Culpa tuya”, la segunda entrega de la saga inspirada en la novela de Mercedes Ron.

La actriz acaparó los reflectores internacionales con la primera entrega, “Culpa mía”, la cual se convirtió en la cinta más vista en Amazon Prime, tras su éxito, se rodaron la segunda y tercera entrega, seguidas, y espera que el público las reciba con el mismo entusiasmo que la primera.

“Culpa tuya” retoma la relación de “Noah” con “Nick”, el hijo de su padrastro, quienes no se han visto desde hace mucho tiempo, aunque se aman, sus padres se oponen a esta relación y harán lo que sea para separarlos, lo que debilitará también la confianza de la pareja, sobre todo cuando se dan cuenta que hay varios secretos entre ellos, que están ligados a las carreras de autos ilegales.

En ese sentido, “Noah” sigue mostrando su habilidad al volante para las carreras, algo que Nicole también disfruta fuera de las cámaras: “Me siento muy bien conduciendo y cuando tenía las escenas, lo poco que me dejaban conducir, intentaba hacerlo el máximo. Las carreras no las hice porque son muy complicadas a nivel técnico, pero si tenía que darme una vuelta, me daba dos”.

Considera positivo que cada vez haya más historias donde se muestre a mujeres en profesiones que suelen estar dominadas por hombres, ya que le gustaría pensar que las niñas o adolescentes que vean la película, se darán cuenta que ellas también pueden ser pilotas.

Es la primera vez que Nicole visita tierra azteca y está feliz de llegar con este proyecto que le ha dado tanto, de hecho reveló que México es el tercer país en donde más seguidores tiene, por lo que espera que sus fans sigan esta segunda entrega, ya que al final las historias son universales y en ambos países se debería consumir por igual el contenido, más cuando es el mismo idioma.

“La industria latinoamericana no es muy diferente a la española, pero como está tan lejos, no estamos tan acostumbrados a consumirlas, me da mucha pena porque hay actores increíbles. A mí si me dan un guión que me gusta, me da igual dónde esté, pero me encantaría venir a trabajar aquí”, finalizó.