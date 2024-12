"Si les molesta mi existencia que me ignoren": Frida Sofía y la fuerte indirecta que le mandó a la familia Pinal

Hace unas horas el nombre de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, volvió a aparecer en las principales portadas de los medios de la farándula después de que el periodista, Gustavo Adolfo Infante, revelara que sí forma parte de la herencia que dejó la última diva del Cine de Oro, Silvia Pinal.

Ante esta situación la joven cantante se hizo presente en Instagram para compartir una reflexión que fue considerada una indirecta contra los integrantes de la familia Pinal de quienes está distanciada desde hace unos años tras señalar por abuso a su abuelo, el cantante, Enrique Guzmán.

En su cuenta en Instagram, Frida Sofía compartió un video que llamó bastante la atención por la reflexión que contiene. Resulta que la joven aseguró que ha sido tachada de "orgullosa" y "egoísta" por ciertas actitudes que ha tomado. Los internautas especularon que era una reacción contra todo lo que sucede dentro de la familia Pinal.

"Me llamaron orgullosa cuando dije que no quería ir a una reunión con gente hipócrita, me dijeron egoísta cuando empecé a pensar en mí. Murmuran diciendo que estoy loca", dice el video.

En la parte final del video compartido por la hija de Alejandra Guzmán se reflexiona sobre el tiempo íntimo del que disfruta y que no tiene obligación de compartirlo con nadie. Finalmente aseguró que continuará de frente ante cualquier adversidad que pueda llegar a enfrentar.

"Cuando me quedé en casa aprendí que mi tiempo es valioso y hermoso, no tengo que compartirlo por obligación con nadie. Si no me hace feliz ya no lo quiero y ya no lo hago. Si les molesta mi existencia que me ignoren, que se quiten del camino, porque voy de frente", termina el texto.