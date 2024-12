¡Fan navideña! Rihanna le pide a Mariah Carey que le firme el pecho

Con la llegada de Navidad es inevitable que resurja el éxito "All I want for Christmas is you" con el que Mariah Carey sigue haciendo historia en la industria. Además, el tema la ha colocado como una leyenda de las fiestas decembrinas ganando miles de fans en todo el mundo, entre ellos Rihanna que no dudó en mostrar su admiración al pedirle a la artista un autógrafo, aunque de manera peculiar al solicitarle que fuera en el pecho.

Rihanna es una de las grandes figuras en la industria musical al igual que Mariah Carey, por ello, su encuentro durante un concierto navideño en el Barclays Center de Brooklyn generó gran alboroto entre los fanáticos. Por si esto no fuera suficiente, la emoción incrementó debido a la petición de la también empresaria a Carey con la que reveló ser una de sus grandes seguidoras, pues le pidió que le autografiara el pecho, justo frente a la multitud.

En el clip se observa a las cantantes interactuando con sus fanáticos, cuando de un momento a otro la intérprete de “Diamonds” le pide a Mariah Carey que le dé su autógrafo sin imaginar lo que sucedería enseguida. Y es que la artista quedó en shock al ver que RiRi, como también se conoce a Rihanna, se descubrió parte del pecho dispuesta a tener la firma directamente en esta parte de su cuerpo.

Más sobre el éxito “All I want for Christmas is you” de Mariah Carey

“All I want for Christmas is you” se estrenó en 1994 y es parte del álbum “Merry Christmas” de Mariah Carey, quien la ha calificado en diversas entrevistas como un “feliz accidente”. Y es que la escribió en muy poco tiempo una noche de Navidad cuando estaba en un momento de gran felicidad junto a su entonces pareja, el empresario Tommy Mottola, clave en el éxito de la artista.

Walter Afanasieff se encargó de hacer los arreglos de la canción y completar el trabajo que inició Mariah Carey, todo sin imaginar el éxito que alcanzaría y que se convertiría en un proyecto inoxidable dando cada vez más triunfos a la cantante a 30 años de su lanzamiento, como liderar las listas de popularidad de Billboard durante más de 10 semanas.

“All I want for Christmas is you” se estrenó en 1994 y es parte del álbum “Merry Christmas” de Mariah Carey. Foto: AP

Este 2024 Spotify dio a conocer que “All I want for Christmas is you” superó las 2,000 millones de reproducciones. Desde su lanzamiento artistas como Michael Bublé, Miley Cyrus, Lady Gaga, Demi Lovato y Justin Bieber han lazado su propia versión de la canción ayudando a su gran popularidad y sumando ganancias a Mariah Carey.

Y es que, de acuerdo con The New York Post retomados por La Nación, se estima que Carey obtiene cerca de 3 millones de dólares al año por la popular canción navideña. Esto incluye las reproducciones en plataformas como YouTube, su uso en proyectos de cine y televisión, y las ventas en formato físico.

