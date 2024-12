"Hicimos un pacto": Yuri revela la impactante razón por la que su esposo ya no la deja aparecer en telenovelas

A pesar de que actualmente la famosa cantante mexicana Yuri es más conocida por su amplia carrera musical, hace algunos años también era famosa por su gran talento para la actuación, lo que la llevó a formar parte de importantes telenovelas como "¡Vivan los niños!", "Verónica" y "Volver a empezar".

Sin embargo, Yuri se vio obligada a dejar de lado su su faceta como actriz tras su matrimonio con el reconocido músico chileno Rodrigo Espinoza, con quien actualmente lleva casada 29 años, algo para lo que en su momento no había dado una explicación concisa, hasta hace poco que reveló la verdadera razón detrás de su retiro de las artes escénicas.

Hace poco Yuri dio mucho de que hablar tras haber confirmado que María Sorté había tomado el papel que se le había ofrecido a ella en un inicio para la telenovela "Las hijas de la señora García", algo por lo que fue cuestionada por los medios durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.

Al respecto, la intérprete de "Ya no vives en mí" explicó que le fue imposible tomar el papel debido a que se encontraba ocupada con la gira de Cristian Castro, además de que mantuvo una relación con el actor Guillermo García Cantú cuando grabaron "Volver a empezar", algo que seguramente no hubiera sido bien visto por su esposo, con quien además reveló tiene un pacto especial, aunque si dejo en claro que extraña participar en novelas.

"Es un pacto que hice, no es que no acepte, lo que pasa es que no podía porque estaba de gira con Cristian. A parte cuando me case con el hicimos un pacto, que nadie me podía besar más que el. No vamos a tener problemas por una novela, tengo 30 años de casada, déjenle ahí, mejor canto", declaró Yuri.