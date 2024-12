Mauricio Mancera es uno de los conductores más queridos de la televisión, pues se ha ganado el corazón de los fanáticos con su talento y sentido del humor. Aunque esto no fue suficiente para una famosa actriz, quien le mintió sobre el motivo por el que no hacía público su noviazgo y el conductor descubrió después que todo se trataba de una infidelidad ya que en realidad ella tenía un romance con otra persona.

Aunque el exconductor de "Venga la Alegría" ha tratado de mantener los detalles sobre su vida privada alejados de los reflectores, no ha evitado que salgan a la luz algunos de los más bochornosos. Tal y como el que él mismo reveló recientemente en el programa "Enamorándonos", pues empatizó con el sentimiento de uno de los participantes cuya novia se negaba a compartir fotos de su relación en redes sociales argumentando que no era de su agrado y tampoco lo consideraba necesario.

El conductor, de 41 años de edad, confesó que en el pasado una famosa actriz le habría pedido no hacer público su noviazgo ya que no deseaba que eso opacara el éxito profesional de ambos y que al ser interrogados los medios únicamente se enfocaran en ello. Afectado y al borde del llanto, Mancera indicó que confió en las palabras de su entonces pareja, pero después descubrió que en realidad intentaba mantenerlo en secreto ya que había comenzado un romance con alguien más.

Mauricio Mancera confiesa que una famosa actriz mantuvo en secreto su relación para serle infiel. Foto: IG @maumancera

“Yo empecé una relación con una actriz y me decía: ‘No voy a subir ninguna foto contigo porque no quiero que la gente o la prensa me hagan preguntas sobre ti y no se enfoquen en mi carrera’, y después me enteré que, pues más bien se estaba enfocando con alguien más”, relató Mauricio Mancera.

Mauricio Mancera no desea llegar al altar

En una entrevista para el matutino "Hoy", Mauricio Mancera habló sobre sus exparejas y las mujeres que le rompieron el corazón, así como la fuerte depresión que sufrió por una dolorosa ruptura. Además, indicó que entre sus planes no está llegar al altar, pero si esto fuera importante para la persona que está a su lado está dispuesto a reconsiderar su decisión.

"No creo en el matrimonio, no quiero casarme. Si para ellas fuera un tema importante no tengo ningún problema en firmar, pero para mí un papel no es sinónimo de compromiso. Creo que conflicto mucho cuando ya no quieres estar, puedes tener una separación mucho más tranquila y amistadas sino está el papel de por medio, eso entorpece muchos procesos y empezar a surgir resentimientos y corajes y todo que creo que no son necesarios cuando tienes una relación con una persona que amas o amaste, el terminar puede ser bueno”, dijo el presentador.

Aunque es poco lo que se sabe sobre las novias que ha tenido, Mancera reveló que son tres las mujeres que dejaron huella en su corazón y se trata de María Fernanda, Romina y la actriz Marcela Guirado, con quien estuvo mientras ella participaba en la telenovela “Vivir a destiempo” lanzada en 2013.

