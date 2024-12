Pati Chapoy ventila uno de los secretos que la ha acompañado a lo largo de su carrera, se sincera frente a las cámaras

La mañana de este viernes 13 de diciembre la conductora de "Ventaneando", Pati Chapoy apareció en las principales portadas de los medios de la farándula después de que revelara uno de los secretos que más incertidumbre había generado a lo largo de los años.

A sus 75 años de edad, Pati Chapoy es considerada como la máxima referente del entretenimiento gracias al trabajo que ha realizado durante tantos años como titular de "Ventaneando". Fue precisamente en este espacio donde habló sobre una de las controversias que la ha acompañado desde hace varios años.

Frente a Pedro Sola, Rosario Murrieta y Ricardo Manjarrez -conductores de "Ventaneando"- Pati Chapoy se tomó unos minutos para aclarar una de las controversias que ha surgido en internet. La presentadora puso fin a uno de los rumores más impactantes que la involucra de manera directa.

Pati Chapoy revela la verdad de su nombre

En un video compartido en X el programa "Ventaneando" compartió la plática que tuvo Pati Chapoy con su grupo de colaboradores. Resulta que Rosario Murrieta recordó que en internet la titular de "Ventaneando" fue "bautizada" con un nombre falso que ha generado controversia sobre su verdadera identidad.

En este sentido, Rosario Murrieta aseguró que en varios sitios de internet Pati Chapoy fue "bautizada" como Patricia Guadalupe, lo cual es completamente falso. La titular de "Ventaneando" confirmó que existe una confusión sobre su nombre, incluso ha llegado a recibir documentos bajo ese nombre.

"En Wikipedia a ella la bautizaron como Patricia Guadalupe", contó Rosario Murrieta.

Para terminar con todo tipo de rumores, Pati Chapoy aseguró que no se llama "Guadalupe", a pesar de que no tiene nada contra ese nombre. Recordó que en una ocasión recibió un tramite con el nombre de "Patricia Guadalupe Chapoy" y les dijo que no era ella.

"No tengo nada en contra de ese nombre, pero no me llamo así. Todo lo que tiene que ver con legal y me ponen así, no soy yo", sentenció.

La periodista es de las más famosas en México. Foto: Ventaneando

