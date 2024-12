Ninel Conde culpa a su traje en "¿Quién es la máscara?" por el aspecto de su rostro y responde a las críticas

Aunque Ninel Conde se mostró por mucho tiempo ajena a las críticas que recibe por el aspecto de su rostro, el alboroto que se generó en redes sociales tras destapar su participación en "¿Quién es la máscara?" la molestó y decidió enviar un contundente mensaje con el que exigió detener el hate en su contra. La actriz culpó a su traje en el reality show asegurando que el calor habría provocado que su cara se inflamara, algo que habría empeorado con el zoom de las cámaras.

El reencuentro entre Anahí y Ninel Conde tras haber compartido escena en la telenovela "Rebelde" hace 20 años se vio opacado por los comentarios negativos que recibió la actriz debido al supuesto cambio drástico en su rostro por el que, aseguran internautas, luce irreconocible. La también cantante, de 48 años de edad, estaba tras el personaje de Azul, que fue uno de los eliminados el domingo 1 de diciembre.

Pese al éxito de su personaje durante varias semanas, la respuesta del público al enterarse que se trataba del "Bombón asesino" no fue lo que esperaba ya que destacaron lo cambiada que lucía y la criticaron por el supuesto abuso de las cirugías estéticas en el rostro. Al respecto, la actriz culpó a la botarga de haber causado una inflamación que la hizo lucir de esa manera y aseguró que el ángulo de la cámara tampoco la habría favorecido.

Ninel Conde culpa a su traje en "¿Quién es la máscara?" por el aspecto de su rostro. Foto: X @eslamascara

“Claro que esa pinch* máscara… era un caloron en esa máscara que, claro, cuando hay tanto calor, cuando sudas, se te inflama toda la jeta, los ojos, todo, terminas como un alien y ahí te hacen el mega zoom. Bonita no te vas a ver, después de tener esa máscara”, dijo Ninel Conde durante una transmisión en vivo.

Ninel Conde pide detener las críticas por el aspecto de su rostro

Ninel Conde aseguró que no dará más entrevistas debido a que el ángulo que se muestra de ella ante las cámaras es lo que también afecta su imagen desatando críticas en su contra. Además, envió un contundente mensaje a quienes la atacan en redes sociales y pidió que la dejen de seguir, pues, despreocupada, señaló que las plataformas no son su fuente de ingresos y que es su equipo de trabajo quien lee los comentarios.

“Se hacen unos pinch** acercamientos nada más para hacerme bullying en las entrevistas, por eso yo ya no doy entrevistas, me estresa (…) Bueno, al final, hay otras prioridades como que pueda tener un lugar donde pueda dormir dignamente la otra semana que me tenga que largar de mi actual casa, pero sí, la neta sí dan hueva que estén ching*** y que estén diciendo que no sé qué… a veces me dan ganas de decir ‘Váyanse a la chin***, si no les gusta, déjenme de seguir’. No vivo de esto, no vivo de las redes sociales”, dijo molesta la actriz.

¡#NinelConde EXPLOTA a quienes criticaron su CARA al quitarse MÁSCARA en reality show!#DePrimeraManouD83DuDC4C: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/DFOA8Du0Eq — De Primera Mano (@deprimeramano) December 11, 2024

Sigue leyendo:

Anahí y Ninel Conde se reencuentran en "¿Quién es la Máscara?" tras destapar a León Azul

José Manuel Figueroa revela por qué terminó su relación con Marie Claire, ¿le pidió dejar su carrera?