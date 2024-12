Sony habría cancelado su universo de villanos, "Kraven: El Cazador" sería la última película

El mundo de Spider-Man es uno de los más importantes, no solo por ser el superhéroe más importante que junto a Batman además es de los que más ganancias generan, sino que el personaje tiene un mundo increíble que junto a sus diferentes villanos y personajes, es muy interesante.

Por ello tras el acuerdo de 2016 cuando Spider-Man pasa a ser uno de los personajes compartidos con Marvel y Disney, el estudio de Sony Pictures decidió comenzar un universo de villanos sin Spider-Man para poder desarrollar diferentes historias de los villanos más importantes del arácnido.

Sin embargo, a pesar de que Venom es uno de los personajes más taquilleros con tres películas que siempre estuvieron en boca de todos, otros no tiburon la misma suerte, personajes como Morbius no lo vieron de la mejor manera e inclusive a película de Madam-Web además no fue lo que se esperaba.

Ahora tal parece que el estudio por fin decidió cancelar el universo que primicia alguna vez enfrentar a los seis siniestros, famoso grupo que combate a Spider-Man, al arácnido y aunque nunca se supó si Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland sería el trepamuros que pelearia con ellos ahora se sabe que ni continuación tendrá.

Sony cancela su universo de Spider.Man sin Spider-Man

Gracias a The Wrap, se ha podido conocer que le studio habría cancelado ya de plano, la idea de crear un universo con villanos de Spider.Man, algo que le entusiasmaba a los más fanáticos del trepamuros pero que no tenía mucho sentido sin el personaje principal de los comics.

Pues al final muchos de los villanos que vemos enfrentar a Spider.Man tienen que ver con el y su origen, por lo que verlos desarrollarse de manera individual antes de siquiera conocer a un Spider-Man en su universo era triste y sin corazón, aunque en el caso de Venom todo salio mas o menos bien.

Si bien Venom nace de un comic de Spider-Man, en los último años se le ha otorgado un trasfondo más personal e individual, pues el hecho de crear una colmena de simbiontes de la que es parte y un antagonista como lo es Knull junto al arco de la necro espada, era fascinante y le daba una soltura fuer del mundo de solo odiar a Spider-Man.

Ahora tal parece que Kraven será el último esbozo de un universo que nunca arrancó y que mostraba solo lo obvio, pues intentar hacer un universo sin Spider-Man no tenía mucho sentido y las prueba quedaron en la taquilla, pues al fan regular poco o nada le habría interesado ver a Karven sin su necesidad de cazar a Spider.Man o de Morbius sin pelear con Blade y el arácnido.

Sigue leyendo:

Spider-Man, Spider-Punk y Spider-Man Noir llegan a Fortnite y así puedes coseguirlos en el famoso Battle Royale

"Venom: El Último Baile": ¿Quién es Knull? Famoso villano que aparece en la película