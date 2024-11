Ángela Aguilar: estas son todas las veces que ha sido funada la esposa de Nodal

Luego que la famosa publicación que nombró a Ángela Aguilar como “la mujer del año”, borró el posteo en redes sociales, tras la presión de millones de personas que hicieron la petición de manera formal, en redes sociales han recordado que esta no sería la primera vez que la esposa de Nodal se enfrenta a la crítica, pues a lo largo de su carrera, ha pasado por varias situaciones polémicas.

Desde sus primeros años en el escenario, Ángela Aguilar se ha destacado no solo por su talento vocal, sino también por su estilo y personalidad. Sin embargo, su camino en la industria no ha sido fácil. La joven cantante, aunque pertenece a una familia respetada en la música, ha tenido que enfrentar duras críticas, a veces relacionadas con comentarios malinterpretados o acciones que no fueron bien recibidas por sus seguidores. A continuación, recordamos algunos de los momentos más polémicos que la han hecho "funada" en redes sociales.

Ángela Aguilar ha recibido fuertes criticas desde anunció su romance con Nodal.

Criticó a Selena Quintanilla por su edad

Ángela tenía apenas 16 años, se le preguntó acerca de las constantes comparaciones con Selena, la reina indiscutible de la música tejana. Las críticas se centraban en que su estilo musical y visual intentaba emular al de la legendaria cantante. Ángela, miembro de la prestigiosa Dinastía Aguilar e hija del reconocido Pepe Aguilar, respondió negando cualquier intento de imitación.

"Imagínate que Selena intente ser yo, bueno, no había nacido cuando ella estaba cantando. Además, ella era ya una señora más grande, yo tengo 16 años". Dijo Ángela Aguilar

Estas declaraciones, aunque quizás bien intencionadas, provocaron una reacción en cadena. Muchos usuarios de redes sociales se mostraron indignados por la referencia a Selena como una "señora", señalando que la cantante falleció a la temprana edad de 23 años. Para muchos, este comentario reflejó una falta de conocimiento o sensibilidad por parte de Ángela sobre la historia y legado de Selena.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Mientras algunos defienden a Ángela argumentando su juventud y la posible mala interpretación de sus palabras, otros criticaban duramente su falta de tacto y conocimiento. El debate sobre la autenticidad y originalidad de Ángela Aguilar frente al inmenso legado de Selena Quintanilla se intensificó, dividiendo opiniones.

La polémica por su 25% de nacionalidad argentina

En 2022, Ángela Aguilar causó revuelo al publicar un mensaje en sus redes sociales durante la Copa del Mundo de Fútbol. La cantante, visiblemente emocionada por el triunfo de la selección de Argentina, compartió una foto vistiendo los colores de la albiceleste, acompañada de la frase: "25% Argentina, 100% orgullosa; hoy, todos somos más celestes que el cielo".

Así dijo ser orgullosamente 25% argentina.

Esta publicación generó una lluvia de críticas, especialmente de mexicanos que cuestionaron la identidad de Ángela, ya que ella nació en Estados Unidos y, aunque tiene ascendencia argentina por parte de su madre, muchos la consideraron incoherente por celebrar a una nación rival de México.

Algunos la acusaron de utilizar su nacionalidad argentina como un truco para ganar seguidores, mientras que otros cuestionaron su lealtad hacia México. A pesar de la controversia, Ángela defendió su derecho a expresarse libremente, aunque la situación no pasó desapercibida para sus detractores.

Reacciona al embarazo de Cazzu

En 2023, la trapera argentina, anunció su embarazo. A raíz de la cercanía de Ángela con ambos artistas, fue inevitable que la prensa la cuestionara sobre este tema. Ángela, visiblemente emocionada, respondió que estaba feliz por convertirse en "tía".

Dijo que había felicitado a Cazzu por medio de un mensaje en redes sociales, sin embargo, no mencionó a Nodal en sus declaraciones. Esta respuesta no pasó desapercibida, ya que muchos consideraron inapropiado que Ángela se refiriera con tanto entusiasmo al embarazo de Cazzu.

Las declaraciones sobre su relación con Christian Nodal

Otro de los momentos que marcaron a Ángela Aguilar fue su relación con Christian Nodal. Tras su confirmación como pareja, la joven cantante tuvo que enfrentar críticas por la manera en que se gestó su relación con el cantante. En una entrevista, Ángela aseguró que no había “roto corazones” ni causado daño a nadie, refiriéndose a la ruptura de Nodal con la cantante Cazzu. Estas declaraciones fueron rápidamente desmentidas por la misma Cazzu, quien en una entrevista aclaró que no estaba al tanto de la relación antes de su ruptura.

La controversia se intensificó aún más cuando Cazzu confirmó que la decisión de Nodal de dejarla por Ángela Aguilar le había roto el corazón no solo a ella, sino a su pequeña hija Inti, a quien, por cierto, Nodal solo ha visto dos veces desde que abandonó a la cantante argentina.

El título de "Mujer del Año" y las críticas

Recientemente, Ángela Aguilar fue galardonada como una de las "Mujeres del Año" por la revista Glamour Latinoamérica, un reconocimiento que honra a mujeres influyentes y de inspiración en la región. Sin embargo, este título no estuvo exento de polémica. Desde que se anunció, surgieron varias críticas en redes sociales, con personas cuestionando si Ángela realmente representaba los valores de superación y empoderamiento femenino que se asocian con este tipo de premios. Para algunos, el galardón no era merecido debido a sus polémicas recientes.

La controversia llegó a tal punto que se lanzó una petición en Change.org para que Glamour reconsiderara su decisión. A pesar de que la revista no ha retirado oficialmente el reconocimiento, el debate en torno a la figura de Ángela Aguilar continúa siendo un tema candente en redes sociales.

