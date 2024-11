Karime Pindter lo da todo desde los reality show hasta su faceta de influencer

Karime Pindter desde que era una niña supo que su futuro estaba en la televisión, era fan de MTV y de los programas de revista de las televisoras, por eso en cuanto tuvo la oportunidad de entrar a la primera temporada de “Acapulco Shore” en 2014, lo dio todo, y así durante las siguientes nueve entregas más en las que participó. Ya como influencer fue invitada a formar parte de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”, donde ganó el segundo lugar.

“Estuvo rudo, 71 días es un montón, pero estoy saliendo de la Matrix con la mejor experiencia de mi vida y con proyecto en puerta, entonces los astros se acomodaron para que todo saliera súper bien”, aseguró la también conductora de 31 años.

Pero no fue un reto fácil, ya que si bien muchos la llaman la reina de los realities shows por haber participado en las diez temporadas de “Acapulco Shore”, son experiencias diferentes porque para empezar durante esa década, ella estaba en sus veintes, lista para disfrutar al máximo la fiesta, su libertad y deseos.

Además considera que su mensaje principal siempre ha sido el de dar libertad a las mujeres y a la comunidad para que sean tal cual son y quien quiera ser, sin importarles el qué dirán, aunque confesó que en esa época también sufrió mucho por las críticas.

“He tenido mis altas y bajas. Ahora me siento muy bien, muy segura sobre cómo me veo y expreso, pero sí hubo momentos en dónde me tiraban mucho ‘hate’ y no por lo que hacía. Se metían con mi físico (decían) cosas muy feas que si me llegaban a bajar la autoestima, pero creo que hay que quedar el mensaje de no se metan con los cuerpos o la mentalidad de la persona, porque no sabes por lo que está pasando”, detalló.