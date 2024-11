Karely Ruiz enfurece por las críticas y cancela mesa de regalos para su bebé: "Yo le compro todo a mi reina"

La polémica persiste en la carrera de Karely Ruiz desde que inició en redes sociales y durante su embarazo no ha sido la excepción. Y es que la modelo regiomontana ha recibido fuertes críticas por temas relacionados con la llegada de su primogénita, algo ante lo que decidió no quedarse callada y esta vez estalló contra quienes han dejado comentarios negativos por pedir regalos para su bebé, lo que la llevó a tomar una drástica decisión.

Karely Ruiz saltó a la fama por su contenido en redes sociales, su popularidad y simpatía le abrió las puertas en el medio artístico logrando colocarse como una de las personalidades más queridas entre el público. Sin embargo, esto no ha evitado que sea blanco de controversia por diferentes razones como sus fotografías para adultos, sus peleas con otros creadores de contenido, explosivas declaraciones y, en algunas ocasiones, por sus obras de apoyo.

Recientemente, la modelo creó una lista de regalos en Amazon para que sus fanáticos pudieran enviarle regalos a su bebé, pero no todos los internautas reaccionaron de manera positiva y lanzaron fuertes críticas en las que la tachan de "hambreada" y aseguran que se estaría quedando en quiebra. Ruiz estalló ante los comentarios y negó estar en la "ruina", por lo que tomó la decisión de cancelar la mesa de obsequios y aseguró que a su hija no le faltará nada.

“Qué onda con esa gente que me está diciendo hambreada, que porque puse la lista de regalos. Créanme que no lo necesito, pero mis fans son tan lindos, buenos conmigo, que me quieren regalar algo, le quieren obsequiar algo a la niña y es súper bien recibido (...) Muchas gracias por todo pero mejor la lista de regalos se cancela ya andan todas diciendo que eso no le va servir, que no sé qué, mejor así ya yo le compro todo a mi reina. Ya les quiero mostrar su cuarto y todo lo que he comprado", dijo la modelo en sus historias de Instagram.