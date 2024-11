Nina Rubín Legarreta despide a su abuela con desgarrador mensaje en redes sociales: "Amaste como nadie"

Nina Rubín Legarreta, hija de Erik Rubín y Andrea Legarreta, publicó un mensaje de despedida para su abuela. Fue este 25 de noviembre cuando el cantante publicó en sus redes sociales la noticia sobre la muerte de su madre y de dedicó un emotivo poema en sus redes sociales oficiales.

Nina no se quiso quedar atrás y de manera inmediata publicó una fotografía junto a su abuela y otra de la señora Myra Milanszenko cuando era joven. En estas publicaciones puso algunas palabras de despedida, recordándola como una mujer que supo vivir plenamente, además de haberles regalado un gran sentido del humor.

A través de su Instagram oficial, Erik Rubín publicó la muerte de su madre con un emotivo mensaje. La mujer de nombre Joannine Myra Milaszenko y Daugherty, nació en el año 1952 y murió en este 2024, a casi un mes de terminar el año. Además de un hermoso mensaje, se pudieron ver las siguientes palabras por parte del cantante.

La fotografía que utilizó es una de ellos juntos, donde se puede ver a la señora con una enorme sonrisa, demostrando el orgullo que siente por su hijo. También agregó una fotografía donde la mujer únicamente está con sus dos nietas, Nina y Mía Rubín, quienes ya entraron al mundo profesional del espectáculo en México como actrices y cantantes.

Andrea Legarreta no se quedó atrás. A pesar de que ya se divorció de Erik, la pareja siempre ha sido muy unida con las familias de cada una. La conductora de HOY dedicó unas palabras de amor y despedida para su exsuegra a través de la red social Instagram donde agregó varias fotografías de ellas juntas o con otros miembros de la familia.

En la publicación se refirió a la señora Myra como una mujer "Divertida, alegre, con una risa que contagiabas a todos", además de una abuela cómplice, amorosa y generosa. Se nota que tenían una relación sumamente cercana, además de que se llevaban increíble.

"Divertida, alegre, con una risa que contagiabas a todos!! Gran ejemplo de lo que es VIVIR al máximo!! Myra no tengo más que agradecimiento y amor para ti… Gracias por ser la abuela cómplice, amorosa, generosa y divertida de mis niñas… Gracias por siempre hacerme sentir tu amor… Me duele el corazón… La última vez que te vi, hace poco te lo dije, te amo y siempre serás mi familia… Y tú me respondiste: Y tú siempre serás mi hija… Gracias por tanto Myra de mi amor!! Te guardo en mi corazón y mis dulces memorias… Te amo mi reina hermosa!! Algún día nos volveremos a abrazar… Mientras tanto abraza a mi Chabelita y ríanse juntas como lo hacían… Te amamos y extrañaremos siempre… Peloncito amado que afortunado de tener una mamá como Myra y que afortunada de tener un gran hijo como tú!! Ella siempre vivirá en ti, el amor de una madre es infinito!! Estamos contigo Pá!! Con tu familia que es la mía y siempre lo será… Todo mi amor!! Te amo Myra!! Besos al cielo!! Te vamos a extrañar con todo el corazón !!"