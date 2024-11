EDC México 2025 revela su cartel con Deadmau5, Tiesto, Martin Garrix y Paul Oakenfold

El Festival EDC México está completamente listo para su edición 2025 y para celebrar un año más de rave, decidieron publicar a los invitados de la siguiente edición, quienes se presentarán en el Autódromo Hermanos Rodríguez. A través de sus redes sociales dieron a conocer los nombres confirmados para ser parte de sus monumentales escenarios.

"¡El lineup oficial de #EDCMéxico 2025 ha llegado! Únete a nosotros para celebrar la vida, el amor, el arte y la música Bajo el Cielo Eléctrico con uno de nuestros círculos más importantes, ¡TÚ, nuestra familia Headliner!"

Los días elegidos para la fiesta son del 21 al 23 de febrero de 2025. Los boletos se pondrán a la venta a través del día 27 de noviembre de 2024 a partir de las 14:00 horas por el sistema Ticketmaster. Se trata de la venta Citibanamex, donde los usuarios de este banco tendrán hasta 3 meses sin intereses.

Este año han tirado la casa por la ventana con su cartel. Crédito: EDC / OCES / Facebook oficial

¿Cómo puedes comprar boletos para EDC 2025?

Para comprar tus boletos de EDC, es necesario que entres al a página de Ticketmaster, donde debes tener una cuenta activa y también una tarjeta agregada para realizar el pago de tus accesos. Solamente vas a tener unos pocos minutos para completar tu compra una vez que entres a la fila para obtenerlos.

Como cada año, habrá diferentes secciones para todo tipo de bolsillos. Desde la experiencia general, hasta Comfort Passs, Citibanamex Plus o Skydeck. Cada uno tiene beneficios diferentes, incluso zonas para ver el festival con más tranquilidad y otras comodidades.

Puedes obtener, por ejemplo, entrada ágil al festival, baños con aire acondicionado en áreas selectas del festival y filas exclusivas en barras selectas. También se otorga una plataforma de visualización exclusiva, pit lateral en los escenarios kineticFIELD y circuitGROUNDS, entre otras tantas.

El 27 de noviembre únicamente podrán comprar los clientes con tarjeta Citibanamex con beneficio de 3 meses sin intereses en tus compras del día, pero a partir del día 28 de noviembre se podrá acceder a la página de manera general. Podrás comprar abonos para los tres días o solamente un día.

Este es el cartel del ED 2025. Crédito: OCESA

¿Qué es el EDC México?

EDC México, o Electric Daisy Carnival, es uno de los festivales de música electrónica más grandes y populares de Latinoamérica. Este evento, que se celebra anualmente en la Ciudad de México, reúne a miles de amantes de la música electrónica de todas partes del mundo para disfrutar de una experiencia única llena de luces, sonido y energía.

EDC México no es solo un concierto, es una experiencia multisensorial. El festival cuenta con impresionantes escenarios diseñados especialmente para cada uno de los artistas, con efectos visuales, pirotecnia y juegos de luces que crean un ambiente espectacular. Además, hay diversas instalaciones artísticas interactivas que invitan a los asistentes a explorar y disfrutar de un mundo lleno de color y fantasía.

EDC México es mucho más que un evento musical, es una comunidad de personas que comparten la pasión por la música electrónica y la cultura rave. Durante el festival, los asistentes tienen la oportunidad de conocer a personas de diferentes partes del mundo, hacer nuevos amigos y compartir experiencias inolvidables.

En este festival se han presentado grandes personalidades como Don Diablo, Zedd, Armin van Buuren, David Guetta, Paul van Dyk, Skrillex, Steve Aoki, Showtek, Carl Cox, Alan Walker, The Chainsmokers, Marshmello, Bizarrap, Alison Wonderland, Paco Osuna, Boris Brejcha, Above & Beyond, Major Lazer, Martin Solveig, Tom & Collins.

