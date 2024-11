Andrea Legarreta se solidariza con Erik Rubín y se despide de su exsuegra con un emotivo mensaje

A través de su perfil de Instagram, la presentadora de televisión Andrea Legarreta le externó su apoyo a su expareja, el cantante Erik Rubín, quien se encuentra de luto, como dio a conocer mediante una publicación que realizó hace unas horas. Mediante ésta, el ex Timbiriche informó el fallecimiento de su madre, Joannine Myra Milaszenko y Daugherty, quien era conocida como Mayra Milanszenko.

La titular del programa “Hoy” abrió su corazón al expresarse de su exsuegra, ya que no dudó en dedicarle un emotivo mensaje mediante una historia de Instagram que dice lo siguiente: “¡Te amo, Myra hermosa! Vuela alto, mi reina linda. Te vamos a extrañar mucho, gracias por todo”.

Además, Andrea Legarreta publicó una foto en la que aparece con la madre de su exmarido y también publicó otra historia de Instagram dedicada a ella e incluso a su madre, Isabel Martínez, a quien de cariño le decían “Chabelita”, quien falleció a finales de julio de 2023. “Amores eternos. Besos al cielo, mis reinas, las amo infinito. ‘Chabelita’ y Myra, siempre con nosotros”, dice esta segunda leyenda.

La conductora no sólo le dedicó estas palabras a su exsuegra, sino que también realizó una publicación con un extenso mensaje que acompañó de una galería de fotos mediante la que evidenció que siempre mantuvieron una buena relación, pese a su separación de Erik Rubín.

“¡Vuela alto, vuela libre y gozosa, así como eras: un ser único y maravilloso! Myra, no tengo más que agradecimiento y amor para ti. Gracias por ser la abuela cómplice, amorosa, generosa y divertida de mis niñas, gracias por siempre hacerme sentir tu amor, me duele el corazón. La última vez que te vi, hace poco, te lo dije, ‘te amo y siempre serás mi familia’ y tú me respondiste ‘y tú siempre serás mi hija’”, expresó Andrea Legarreta.