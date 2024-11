Bárbara de Regil ignora las críticas y vuelve a hacer ejercicio en un avión | VIDEO

Bárbara de Regil se defendió de las críticas y aseguró que ella no puede pasar tanto tiempo sentada Instagram @barbaraderegil

¡Bárbara de Regil lo vuelve a hacer! La actriz decidió ignorar las críticas y compartió en sus historias de Instagram un video en el que se muestra nuevamente haciendo ejercicio en un avión. A pesar de los comentarios negativos que recibió por realizar esta actividad en un vuelo, no perdió la oportunidad de moverse durante su viaje.

Recordemos que la semana pasada Bárbara fue severamente criticada en redes sociales luego de compartir una historia en sus redes sociales mientras hacia ejercicio en un avión con destino a Indonesia. En ese momento, la también influencer explicó que estaba en realizando un viaje de más de 30 horas, por lo que no aguantaba quedarse sin movilidad.

Explicó que cada cierto tiempo debía hacer algún tipo de ejercicio para evitar la trombósis, por lo que necesitaba hacer un poco de ejercicio después de permanecer mucho tiempo sentada. Esta situación generó que su video se hiciera viral, por lo que internautas le hicieron comentarios negativos sobre lo incómodo que eso era para los otros pasajeros e incluso la tacharon de "ridícula".

Bárbara de Regil se defendió de las críticas y aseguró que ella no puede pasar tanto tiempo sentada por lo que no le importaba lo que le dijeran, pues ella únicamente se estaba preocupando por su salud. Cabe destacar que la actriz se destaca por llevar una vida fitness desde hace más de 10 años, por lo que este tipo de actividades son parte de su estilo de vida.

Bárbara compartió con sus más de 9 millones de seguidores la rutina exprés de ejercicio que hizo en el avión que iba rumbo a Bangkok. En el video se observa que realizó varias repeticiones de sentadillas y trotó por unos segundos, esto en medio del pasillo de a aeronave en la que viajaba.

Detalló que su vuelo fue de la Ciudad de México a Dallas, Qatar y Bangkok, trayecto que duró 45 horas y a excepción de las nueve horas que se durmió, cada hora se levantó a hacer caminar, hacer sentadillas o algún tipo de movimiento que la mantuviera activa por unos minutos.

Antes de compartir su video en el que hace ejercicio respondió a los comentarios negativos que le hicieron y señaló que muchos hicieron un "desmadre" por el video que subió pero no fue algo que le importara y solo estaba tomando en cuenta su salud y con eso le bastaba.

"Algunos hicieron un desmadre por el video que subí, digo 'MVM', a mi lo único que me importa es que si a una una sola persona la motivé a no estar sentada más de tres horas en donde sea por salud, con eso me basta", escribió.