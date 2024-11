Ana Serradilla quiere ser directora y estudiará para estar bien preparada

Con 26 años de carrera, Ana Serradilla no para, este 2024 lo cierra con tres estrenos como actriz, pero además de producir, busca dirigir, por lo que ya se prepara en ésta y otras profesiones.

“Me gusta nutrir mi cuerpo y mente con todo tipo de cosas que sé que me van a servir. Quiero dirigir, pero me gustaría tomar talleres, estudiar, prepararme, porque veintitantos años de carrera actoral me dan experiencia, pero no la necesarias y quiero hacerlo con respeto a la profesión, porque necesitamos más directoras mujeres”, dijo Serradilla.