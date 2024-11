Bobby Pulido anuncia su retiro en la música para incursionar en la política

Bobby Pulido le dice adiós a los escenarios IG/bobbypulido425

Una triste noticia la que conocieron hoy los fanáticos del cantante de música texana Bobby Pulido, ya que la famosa estrella dio a conocer que hará una pausa en su carrera y que se dedicará a otra profesión en los próximos meses, no sin antes con placer a todos sus seguidores con una gira de despedida.

El famoso cantante quien es reconocido a nivel internacional por temas como “Desvelado”, “Ojalá y te animes” y “Se murió el amor” compartió que el 2025 será el año en el que se despida de los escenarios, puesto que ya tiene planes para el 2026 y nada tienen que ver con su profesión como celebridad.

Bobby Pulido es una de las estrellas más aplaudidas dentro de su género musical, puesto que se sabe que las canciones que hizo populares aún siguen siendo muy exitosas y han quedado en el recuerdo de millones de personas que cantan sus letras en fiestas y reuniones.

Bobby Pulido llevó a cabo un evento especial, mismo que además se transmitió en vivo en su página de Facebook y en el que reveló que el próximo 2026 incursionará en la política y buscará un cargo público, para desarrollar su otra carrera en Ciencias Políticas, pero tampoco reveló mayores detalles respecto a su decisión.

La estrella quien tiene 30 años como cantante manifestó qué no es una decisión que haya tomado de un día para otro y a la ligera, ya que según agregó siempre ha pensado en cada una de las etapas que vive dentro de su carrera como vocalista, así como también todas las actividades que desarrolla.

"En 2026 estaré postulándome en un cargo político, en un intento por cumplir mi sueño de toda la vida, servir a mi gente. Por ahora no puedo revelar a qué puesto me postularé ni ningún detalle, la gente agotada de una temporada política, en su debido momento todos sabrán lo que represento y en que capacidad me gustaría servir", mencionó la estrella de la música texana.