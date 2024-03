Bobby Pulido aparece como el segundo invitado sorpresa en el Tecate Pal Norte y el público aplaude su presencia

Después de algunas cancelaciones y avisos de última hora, el Tecate Pa’l Norte supo cómo arreglárselas y para dejar más que conformes a los asistentes sorprendió con varios invitados especiales en su segundo día, pero sin duda, los más aclamados fueron los del sábado 30 de marzo, entre ellos el cantante de banda Bobby Pulido.

El segundo día del festival más importante que destaca la música regional del norte del país hizo vibrar al público desde el primer día. El evento que se lleva a cabo del 29 al 31 de marzo es uno de los más esperados por los regiomontanos, pues los organizadores sorprenden cada año con grandes artistas.

Aclaman a Bobby Pulido en el Tecate Pa'l Norte

El interprete mexicano-estadounidense se llevó toda ovación del público cuando apareció como segundo artista sorpresa en el escenario Viva Aerobus para cantar sus más grandes éxitos. El publicó coreó por más 20 minutos los temas más populares del grupero como “Desvelado”, “Se Murió de Amor”, y “Ojalá Te Animes”, con la cual puso a bailar a cientos que recordaron y añoraron los temas de desamor del famoso.

Bobby Pulido es uno de los cantantes más populares del regional mexicano, sus canciones de banda se han posicionado en el gusto de los mexicanos por los 30 años que lleva activo en la industria. El cantante ha sabido cómo mezclar la música texana con banda y sin duda es una fusión que permanece en el gusto no solo del publico azteca, también de estadounidenses.

El grupero se sintió muy emocionado de estar esa noche con el público | Foto: X @tendenciamexic

¿Quién fue el primer artista sorpresa en el Tecate Pa'l Norte del sábado 30 de marzo?

La noche inició bien con el primer artista sorpresa de la noche y terminó con la emoción a tope con la presentación de Bobby, pero quienes dejaron encendido el ambiente y con la euforia en sus más altos niveles fue el dúo estadounidense Capital Cities. Quienes hicieron que los asistentes corearan sus canciones a todo pulmón.

Poco después de las 7:35 de la noche, las pantallas del escenario comenzaron la cuenta regresiva para anunciar a la banda, quienes iniciaron con el tema “Safe and Sound” y siguieron con “Kangaroo Court” y “I Sold My Bed, But Not My Stereo”; todas ovacionadas por los asistentes. Al concluir su espectáculo la agrupación sorprendió al anunciar que el estarían presentes también el siguiente año.