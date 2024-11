“Vengadores” se reúnen para pedir el voto por Kamala Harris

La abanderada demócrata, Kamala Harris, recibió el apoyo de los “héroes más poderosos del planeta”. Y es que los actores que interpretan a siete populares superhéroes de Marvel pidieron el voto para la californiana.

En el video, compartido por Mark Ruffalo a través de sus redes sociales, se puede ver a Scarlett Johansson sumándose a una llamada en la que está el propio Ruffalo, Robert Downey Jr., Chris Evans, Paul Bettany, Don Cheadle y Danai Gurira.

Durante los primeros segundos, los actores se saludan y rápidamente saltan a un plan de acción de cara a las próximas elecciones en los Estados Unidos, las cuales se realizarán este 5 de noviembre.

De una forma distendida, los actores intercambian frases de sus propias películas, haciendo referencia constante a los personajes que los llevaron a ser populares entre millones de personas de todo el mundo.

Kamala necesita un lema

En la discusión, Robert Downey Jr. señala que la actual vicepresidenta de los Estados Unidos necesita un buen lema, lo que abre la puerta a un divertido intercambio de frases icónicas del Capitán América y del propio Iron Man.

Al final, en el video de 90 segundos de duración, los famosos actores concuerdan en usar la frase I’m Kamala Harris and I’m down with democracy, con un fondo musical que recuerda a la saga de los Vengadores.

El grupo de actores es uno más de las celebridades que han decidido apoyar a la candidata demócrata en su campaña, pues cantantes como Marc Anthony o Jennifer Lopez, entre otros, han mostrado públicamente su predilección por Harris.

Sigue leyendo:

Pesan ricos en campañas electorales de EU

Republicanos o demócratas: así está dividido el MAPA político de Estados Unidos

Elección en Estados Unidos es un momento de redefinición en la relación bilateral con México