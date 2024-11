Lucerito Mijares desea colaborar con Ángela Aguilar y le envía consejo para enfrentar las críticas

El escándalo que rodea el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal entró con fuerza en el mundo del espectáculo, motivo por el que otras celebridades no han evitado ser cuestionadas al respecto. Esta vez fue Lucerito Mijares quien no dudó en darle un consejo a la cantante para enfrentar las críticas; además, la joven promesa del teatro musical externó su deseo por conocerla y hacer una colaboración juntas.

En medio de la controversia que enfrenta la intérprete de “Qué agonía” por su repentino matrimonio con Christian Nodal y la supuesta infidelidad de éste a Cazzu, algunos famosos se han pronunciado al respecto mostrando su apoyo aún cuando esto significa recibir críticas en redes sociales. Como ocurrió con el influencer Kunno, quien dijo estar dispuesto a enfrentar los ataques por presumir su amistad con la cantante ya que ella estuvo junto a él cuando más lo necesito.

En un encuentro con los medios retomado por “Qué buen chisme” en YouTube, Lucerito Mijares no evitó ser cuestionada al respecto y no dudó en enviarle un consejo a Ángela Aguilar ya que en el pasado la también actriz ha enfrentado comentarios negativos en redes sociales con el apoyo de sus padres, Lucero y Manuel Mijares.

“Que no haga caso, que sea feliz, que la pase bien. Creo que a esta corta edad muchas cosas… Obviamente todos van a decir todo, entonces que no haga caso, que la pase bien y que sea muy feliz (…) He estado en esa situación de hate, pero afortunadamente tengo como esta piel gruesa que me han dado mis papás”, dijo Lucerito Mijares.