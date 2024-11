"Es más valioso un chisme": Natasha Dupeyron recibe críticas por mensaje en redes, ¿defiende a Ángela Aguilar?

Cada vez son más las celebridades que se han mostrado a favor de Ángela Aguilar ante la polémica que la rodea por su relación de Christian Nodal, algo que ya genera estragos en la carrera de la joven cantante. A ellas se sumaría Natasha Dupeyron, pues publicó un mensaje en redes sociales por el que recibió fuertes críticas debido a que algunos usuarios lo tomaron como una muestra de apoyo a la artista del regional mexicano.

Niurka Marcos, Gustavo Adolfo Infante, Maite Perroni, Laura Bozzo, el influencer Kunno y Mariana Seoane son algunas de las celebridades que le han externado su apoyo a Ángela Aguilar ante los comentarios negativos que recibe por sus triunfos profesionales afectados debido a su matrimonio con Christian Nodal. Uno de los más recientes es el reconocimiento como “Mujer del año” en la categoría “Regional Music Award” de la revista Glamour México y al que haría referencia la actriz Natasha Dupeyron en su mensaje compartido en Instagram.

“En mi país es más valioso un chisme que una mujer con sueños”, se lee en la leyenda de la imagen compartida por Dupeyron junto al mensaje: “¿Desde cuándo nos hemos vuelto tan ciegas, tan tontas, para darle más valor a un chisme que a una mujer real, con una vida, con sentimientos, con un propósito? Estamos tan ocupadas señalándonos unas a otras que se nos ha olvidado lo que es la sororidad, lo que es el respeto, la empatía (…) Ya basta de normalizar la violencia que nos hacemos unas a otras”.

Natasha Dupeyron divide opiniones por mensaje, ¿apoya a Ángela Aguilar? Foto: IG @natdupeyron

¿Natasha Dupeyron defiende a Ángela Aguilar? Recibe críticas

Aunque la actriz no menciona directamente a Ángela Aguilar en el mensaje donde habla de las críticas y ataques en redes sociales, gran parte de los internautas lo tomaron como una muestra de apoyo a la cantante y se lanzaron contra Dupeyron destacando la supuesta infidelidad de Christian Nodal a la trapera argentina Cazzu.

“Lo dices por Ángela, eso debió pensarlo antes de andar de amante” y “Si lo dices por el chisme de Ángela Aguilar, la verdad no queda nada de lo que dices. Ella y Nodal violentaron a otra mujer, yo no me detengo a decirle cosas a ellos porque a mí qué me importa, pero creo que se tienen que emplear otras palabras para defender a estas personas”, fueron algunos de los comentarios con los que internautas respondieron a la publicación de Natasha Dupeyron.

Natasha Dupeyron también pidió detener el hate en redes sociales ante el impacto que los comentarios pueden tener en las personas a quienes van dirigidos, sobre todo a las mujeres: “Cuando nos reímos, cuando alimentamos el odio en redes, estamos perpetuando un ciclo de violencia que nos afecta a todas (…) La sororidad es una práctica diaria. Es hora de ponerla en acción. Porque, al final, si no nos cuidamos nosotras mismas, ¿quién lo va a hacer?”.

Natasha Dupeyron recibe críticas por mensaje en redes. Foto: IG @univision

