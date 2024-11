Vanessa Claudio, la mejor vestida en Miss Universo 2024; así deslumbró con sus looks de impacto como conductora | FOTOS

La reina de belleza puertorriqueña Vanessa Claudio es una de las figuras más queridas de la televisión mexicana y ante su experiencia y paso por certámenes de belleza, no podía quedar fuera de la nueva edición de Miss Universo 2024 donde estuvo como conductora para TV Azteca. Y como era de esperarse, no decepcionó con sus looks de impacto; en más de una ocasión ha dejado en claro que es una fashionista que siempre lleva las mejores tendencias y anoche lo volvió a dejar en claro con magníficos cambios de ropa que la llevaron a ser tendencia en rede sociales.

Desde las primeras horas del sábado 16 de noviembre, Vanessa Claudio apareció en Instagram con una foto en bata gris y pantuflas rojas posando junto a un auto en el que se leía Miss Universo 2024, dando así un pequeño adelanto en el que dejó ver cómo se preparaba para la conducción del gran día. Tras mostrarse al natural, sin una gota de maquillaje o peinado de impacto, pero sí con unos lentes negros, fue la primera muestra que dio y más noche, iniciado ya el certamen de belleza deslumbró con su vestido.

Para su primera aparición en la televisión en el concurso que se celebró en la Arena CDMX, la conductora apareció con un icónico vestido negro de corte sirena y tul en la cola con el que presumió una figura en forma de reloj de arena y asimismo, dejó ver que el brillo es su mejor complemento, especialmente si está pensado para acompañar escotes cut out a lo largo y ancho de todo el diseño. Ante las fotos que también difundió en redes sociales, sus millones de seguidores cayeron enamorados.

Vanessa Claudio sorprende con vestido de sirena y escotes en Miss Universo 2024

La primera publicación que hizo la conductora Vanessa Claudio ya en la Arena CDMX para conducir la nueva edición de Miss Universo 2024 la dejó ver frente al escenario y luciendo icónica. Pues para la ocasión apostó por un elegante vestido negro de corte sirena, es decir, entallado hasta las rodillas y de aquí una falda en corte "A" acampanada y en tul que resaltaron su silueta.

El diseño también contaba con mangas largas, pero sin duda los protagonistas fueron los pequeños diamantes que acompañaban escotes cut out circulares en uno de los brazos, en el torso y la cadera. De acuerdo con lo que dejó ver la famosa de 41 años, esta pieza es obra de la marca mexicana Victor & Jesse, diseñadores que han vestido a más de una famosa. "Comenzamos con @missuniverse …. ¡Qué emoción!", escribió Claudio para acompañar su sesión de fotos.

Vanessa Claudio se luce como diosa en Miss Universo 2024 en vestido ajustado de lentejuelas

Tras su primer exitoso look, Vanessa Claudio apareció momentos antes de conocer a la nueva Miss Universo, pero esta vez con una imagen completamente distinta a la que había llevado desde el inicio de la ceremonia. Alejada del color negro, la conductora apostó por un diseño más femenino y colorido, además que cambió de peinado para lucirse como una diosa del olimpo y para ello apostó por las lentejuelas.

En su outfit de la noche llegó con un vestido de lentejuelas doradas y anaranjadas con las que destacó su silueta, en especial por lo ajustado y por un escote strapless. En lo que respecta a su peinado, se olvidó del chongo desenfadado de momentos antes, para en su lugar llevar el cabello suelto y con ondas suaves. Según contó, se trata de un vestido del diseñador Nestor Olivares.

