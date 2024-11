Kristal Silva revive su paso por Miss Universo con espectacular vestido plateado diseñado por Benito Santos

Kristal Silva revivió anoche uno de los acontecimientos más importantes de su carrera, al ser una de las conductoras de la gala final de Miss Universo 2024 en México para TV Azteca. La tamaulipeca caminó por la pasarela de la Arena Ciudad de México con un hermoso vestido en color plateado, diseñado por una de las firmas mexicanas más famosas de nuestro país que también ha vestido a otras 'Misses' como Ximena Navarrete, Sofía Aragón y Andrea meza.

Silva utilizó dos vestidos diferentes para conducir la gala de Miss Universo, uno de ellos fue en color verde limón repleto de diamantes, mientras que el segundo fue en tono plateado. El diseño parecía como de pasarela, por lo que inmediatamente se recordó su paso por el concurso de belleza.

Fue en 2016 cuando Kristal Silva representó a México en el certamen Miss Universo, donde impactó por su imponente belleza que llamaba la atención por su cabellera negra y sus ojos verdes. Su participación fue una de las mejores, uno de los momentos más memorables fue cuando desfiló en traje de baño y vestido de noche.

A pesar de su gran desempeño, no logró llevarse la corona ese año, sin embargo, logró posicionarse en el top 10 de las finalistas. Después de modelar en Miss Universo su fama fue en aumento y en poco tiempo ya era conductora del programa matutino Venga la Alegría. Actualmente es una de las conductoras más queridas del espectáculo.

Kristal Silva deslumbra con vestido plateado en Miss Universo

Kristal Silva caminó como toda una miss por el escenario del certamen luciendo un hermoso vestido plateado creado por el diseñador jalisciense Benito Santos. La pieza cuenta con pequeños diamantes del torso hasta los talones, la caída es recta y en los brazos tiene unas delgadas barbas en el mismo color.

En la parte alta de este vestido de gala, lleva transparencias en el escote y en los brazos, por lo que resaltan los pequeños diamantes que hace que brille al máximo, mientras que su cabello optó por llevarlo suelto y con ondas. El look de Kristal fue idéntico al de una Miss Universo, por lo que los piropos y elogios no se hicieron esperar en redes.

Su vestido fue creado por el famoso diseñador mexicano Benito Santos | Foto: Instagram @aztecauno

¿Cuánto mide Kristal Silva sin tacones?

Kristal Silva tiene una belleza que impacta, pero sin duda algo que impone es su estatura. La originaria de Tamaulipas mide 1.78 metros sin tacones, mientras que la altura común entre las participantes de Miss Universo es de 1.64 y 1.70, aunque no hay una estatura mínima para poder participar en el concurso.

Kristal Silva antes y después

La conductora de 32 años ha confesado no tener más cirugías que la del busto, por lo que su aspecto físico no ha cambiado mucho con el paso de los años. Kristal sigue conservando su cabello negro, incluso parece que los años no han pasado por ella, pues desde su participación sigue viéndose idéntica.

