Mónica Noguera toma con humor su presunta boda con Erik Rubín y dice admirar a Andrea Legarreta

La farándula suele estar llena de rumores que se hacen pasar por información verdadera, y gracias a la inmediatez de las redes sociales éstos pueden llegar a grandes audiencias en muy poco tiempo. Esto fue lo que sucedió hace algunas semanas cuando Erik Rubín y la conductora Mónica Noguera se vieron envueltos en un chisme sobre una supuesta boda después de un tórrido romance que habrían mantenido en secreto.

Estos rumores se originaron a partir de una broma realizada por el cantante Jorge "Coque" Muñiz durante una entrevista en el programa de Noguera. Aunque la conductora rápidamente desmintió la información, la especulación se propagó en medios y redes sociales; fue así como después de tan sólo algunos días, este chisme tomó mucha fuerza a pesar de ser desmentido por ambos famosos.

Y es que este rumor sorprendió al público ya que se comenzó a propagar algunas semanas después de que se confirmara la separación entre Erik Rubín y Andrea Legarreta, quienes después de varios años de matrimonio y dos hijas, decidieron terminar su relación. Si bien, ésto fue en buenos términos e incluso siguieron viviendo juntos durante varios meses, la supuesta boda con la conductora terminó de hacer explotar todo.

Fue así como en una entrevista reciente con las cámaras de "Ventaneando", que Mónica Noguera abordó el tema y explicó que todo surgió de una broma entre amigos, pues su relación de amistad con Coque Muñiz es bastante cercana y suelen bromear de manera pública, pero en esta ocasión el chiste pareció llegar demasiado lejos.

Como si no conocieran a Coque. Coque y yo nos adoramos, es una broma. Y me habla: ‘por favor, diles que me perdonen’. Y yo digo: ‘¿por qué? ¿Quién la regó?’. ‘No, no, no, es una broma’, declaró Mónica Noguera.