Mía Rubín revela que quiere ser mamá joven y darle nietos a Andrea Legarreta, ¿ve a Tarik Othón como padre?

Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, reveló en una entrevista con la prensa que quiere ser mamá joven y darle nietos a sus padres, quienes dijeron en entrevistas recientes que tienen muchas ganas de ya ser abuelos, a pesar de que sus hijas son no rebasan los 20 años.

A pesar de que dijo que quiere tener hijos a edades no muy avanzadas, confirmó que en este momento es muy pequeña para pensar en ello. Primero quiere disfrutar su relación con el torero Tarik Othón y en un par de años probablemente ya lo estén platicando seriamente.

"Obviamente quieren ser abuelos, pero pues ahorita no, un par de años más para que eso suceda. Quiero ser mamá joven, pero todavía no, estoy muy chiquita, quiero disfrutar mi noviazgo y ver qué me da la vida y qué prosigue

Mía Rubín quiere ser una mamá joven. Crédito: Instagram oficial

Mía Rubín revela la edad a la que quiere ser mamá

También aseguró que se ve como una mamá muy dulce, precisamente porque Andrea Legarreta le dio un ejemplo bastante increíble de lo que es ser madre, y siguiendo su ejemplo, es seguro que ella hará lo mismo con sus hijos para encerrarlos en una burbuja color de rosa.

"Me veo como una mamá muy dulce, mi mamá es mi super ejemplo a seguir, hizo que nuestra niñez fuera una burbujita color de rosa. Mi niñez fue un cuento de hadas. Le agradezco que disfruté, que jugué con mis muñecas, era una niña feliz, me dio tiempo de ser niña"

Por último, aseguró que sí ve a Tarik Othón como el padre de sus hijos, no solamente porque lo han charlado como pareja, también porque aseguró que no se hubiera aventado a tener una relación con él, de no estar segura de que quiere algo que dure mucho tiempo y que sea definitivo.

"Sí, totalmente, es algo que hemos hablado, es mi primer novio y no hubiera entrado a una relación de no ser que me hubiera visto en algo largo y definitivo con él. Me hace sentir plena, es una admiración mutua en nuestras personas y trabajos. Ambos combinamos bastante bien. Somos muy opuestos y similares. Eso ha hecho que funcione"

¿Quién es Mía Rubín?

Mía ha demostrado un gran talento musical desde temprana edad. Ha compuesto sus propias canciones, lanzado sencillos y participado en diversos proyectos musicales. Su estilo se inclina hacia géneros como el pop y el indie. En fechas recientes participó en su primer festival masivo, el Festival Hera, compuesto por puras bandas y solistas mujeres.

Además de la música, Mía ha incursionado en el mundo de la actuación, participando en algunas producciones televisivas y proyectos independientes. Por ejemplo, fue parte de la telenovela “El Precio de Amarte” o la bioserie de Silvia Pinal. Fue parte de películas como "Recuperando a mi ex" o "El que busca encuentra". En teatro hizo "Anita, la huerfanita".

Además, ha hecho doblaje en el vine, sonde fue la voz de personales como Lucky Prescott, June Bailey, Addie McAllister, Félice Milliner, así como Nancy Clancy. A pesar de que su carrera en este mundo cinematográfico apenas comienza, se le considera como una actriz con futuro prometedor.

