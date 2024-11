My Chemical Romance apaga rumores de un nuevo disco y anuncia una gira por Norteamérica ¿vendrán a México?

My Chemical Romance es una banda que ha marcado a una generación entera pues aunque han tenido solo tres discos en su corta carrera musical, “The Black Parade” es uno de los álbumes más importantes del genero Emo en todo el mundo, ya que al tocar temas como el desamor y la pérdida de alguien revolucionó a una generación.

Es por eso que tras asistir al When We Were Young 2024 y tocar en su totalidad el disco antes mencionado, lo que emocionó a todos los fans que pudieron asistir, ahora hace un dia publicaron una imagen extraña que nadie entendía en su cuenta de Instagram, lo que ocasionó que todos sospechaban lo mejor.

Pues se creía que en realidad era un preludio para un nuevo disco; sin embargo ahora ya se sabe que es lo que pasará con la banda liderada por Gerard Way, pues aunque no es un disco, es el significado de su regreso triunfal a los escenarios y la posibilidad de que estén en nuestro país.

¿Qué pasó con My Chemical Romance?

Canciones como Welcome to the Black Parade, I Don't Love You, Teenagers y más fueron la infancia y adolescencia de muchos, por lo que ahora tras apagar los rumores sobre su nuevo disco han anunciado una nueva gira, donde harán lo mismo que pasó en el festival de música “When We Were Young 2024”.

Así presentaron el “Long Live The Black Parade” una nueva gira de My Chemical Romance tocará en 10 ciudades, a menos de momento, el disco más importante de su historia musical en su totalidad, lo que ha emocionado a todos los viejos y nuevos fans de la banda, pues los habrá motivado el recibimiento en redes sociales de su hazaña.

Eso sí su regreso no es en solitario pues bandas como Violent Femmes, 100 Gecs, Wallows, Garbage, Death Cab for Cutie, Thursday, Alice Cooper, Pixies, Devo, Evanescence o Idles los acompañaran en una fecha diferente, por lo que será especial cada noche.

La venta será el próximo 15 de noviembre y de momento no se sabe si vendrán o no a la Ciudad de México, pero con festivales como el Pal Norte, Corona Capital o incluso el Vive Latino, siempre habrá la posibilidad de verlos pues en 2022 vinieron a nuestro país en una de las mejores ediciones del Corona Capital.

