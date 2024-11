Este martes se dio a conocer que el actor y modelo surcoreano Song Jae-Rim, quien participó en K-Dramas como "La reina Woo" y "Mi San Valentín militar", fue hallado sin vida en su departamento. Aunque se desconoce el motivo de su fallecimiento, las autoridades aseguran que hallaron una carta cerca de su cuerpo.

Hasta el momento, la policía de Seongdong, en Corea del Sur, no ha dado más detalles, pero se ha descartado algún delito. Por su parte, los fans de Song Jae-Rim han mostrado su apoyo a los familiares y amigos del actor dejando mensajes con palabras de aliento.

Song Jae-Rim, quien apareció en videos musicales de bandas K-Pop como 2NE1, Kara y After School, también ganó fama gracias a su participación en el programa de variedades "We Got Married", donde participó junto a la actriz Kim So-eun, conocida por su actuación en "Boys Over Flowers".

Sin embargo, logró destacar como actor de K-Dramas luego de participar en producciones como "Limpia con pasión por ahora", "Madre secreta" y "Nuestra Gap Soon", donde desempeñó grandes papeles.

Song Jae-Rim apareció en diversos videos de K-Pop. (Créditos: Instagram / @jaelim_song)

¿Cuáles son los mejores K-Dramas de Song Jae-Rim, el actor coreano que murió a los 39 años?

"Nuetra Gap-Soon": Este K-Drama sigue la vida de Gap-Soon, una mujer de 29 años que enfrenta diversas dificultades mientras mantiene una relación con su novio, Oh Gap-Soon, quien es interpretado por Song Jae-Rim. La serie, aborda temas como el amor, los problemas familiares y el crecimiento personal.

Además, es una producción llena de romance y comedia donde Song Jae-Rim tiene un papel principal y da vida a un personaje sensible, decidido y cómico, lo que lo convierte en uno de sus roles más queridos.

Dónde ver: Prime Video

Episodios: 61

Género: Drama, Romance, Comedia, Familiar

Song Jae-Rim hace el papel principal en este drama coreano. (Créditos: Prime Video)

"Wok of Love": La historia de este K-Drama sigue a un grupo de personas que luchan por sobrevivir en el competitivo mundo de los restaurantes. Doo Chil-Sung, interpretado por Song Jae-Rim, es un exgangster que trabaja en un restaurante chino y forma una parte del equipo que enfrenta desafíos mientras trata de hacer que el negocio sea exitoso.

A su vez, Song Jae-Rim aporta una gran dosis de humor y ternura a esta producción con su personaje, pues tiene un lado dulce y vulnerable. Por si fuera poco, su relación con otros personajes genera risas y momentos conmovedores.

Dónde ver: Prime Video, Apple TV y Viki

Episodios: 38

Género: Comedia, Romance, Cocina

Song Jae-Rim también trabajó como actor. (Créditos: Prime Video)

"The Idle Mermaid": En este drama coreano, Song Jae-Rim interpreta a un hombre encantador que se convierte en el interés romántico de una sirena que se transforma en humana para buscar el amor y la fama. Además, aquí tiene un papel principal que es simpático, divertido y tiene una buena dinámica con la protagonista.

Dónde ver: Viki

Episodios: 10

Género: Fantasía, Romance, Comedia

Song Jae-Rim tenía 39 años cuando fue hallado sin vida. (Créditos: Instagram / @jaelim_song)

Sigue leyendo:

Muere a los 39 años el actor de K-dramas, Song Jae-Rim, junto a su cuerpo fue hallada una carta

Ya está en Netflix el triste y conmovedor K-Drama de Woo Do Hwan, ¿de qué trata?