Aracely Arámbula rompe en llanto al enviar palabras de consuelo a Thalía tras el fallecimiento de Ernestina Sodi

La muerte de Ernestina Sodi sorprendió al mundo del espectáculo la mañana del viernes 8 de noviembre. La hermana de Thalía falleció después de pasar varios días hospitalizada. Ante su fallecimiento, celebridades de la televisión han lamentado su partida y han enviado mensajes de consuelo a la familia, entre ellos Aracely Arámbula, quien rompió en llanto al dedicar unas palabras a la dinastía por la pérdida irreparable.

Aracely fue entrevistada por medios de comunicación, quienes le preguntaron si tenía unas palabras para Camila y Thalía hija y hermana de Ernestina. Al hablar del tema se quebró y las lágrimas se hicieron visibles en su rostro pues hace poco también sufrió la pérdida de un familiar cercano, su mamá.

Ernestina Sodi perdió la vida después de sufrir dos infartos en el miocardio. En el primero tuvo que ser hospitalizada de emergencia y el segundo ocurrió mientras estaba hospitalizada. La periodista ingresó al nosocomio desde el pasado 18 de octubre, donde permaneció en terapia intensiva hasta sus últimos días.

Fue su hija mayor Camila Sodi quien dio a conocer el fallecimiento de su madre a través de redes sociales. Por su parte, su hija Marina informó que este domingo se ofrecerá una misa en honor a su madre en una parroquia de Mérida, Yucatán, lugar donde probablemente sean velados sus restos.

Al salir de una evento, Aracely Arámbula fue abordada por reporteros, quienes le pidieron unas palabras para Thalía, pero la cantante se sensibilizó a hablar del tema porque también coincidió con los nueve meses de la muerte de su madre, por quien todavía atraviesa un duelo.

“Hoy se cumplen nueve meses y no ha sido nada fácil. Todo mi cariño para Thalia su familia, no hay palabras cuando tu vives un duelo, no hay palabras que te reconforten, solo un abrazo de luz y de fuerza y pues unidos. A mi me toca el duelo por partida doble con mi papá y mi mamá”, expresó.