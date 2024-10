Jungkook de BTS fue invitado al Super Bowl, pero revelan la razón por la que no se presentó

Jungkook de BTS sigue haciendo historia con su trabajo en solitario, hace poco estrenó su documental "I am still" en los cines de todo el mundo, también fue nominado a los AMAs y EMAs 2024. En 2022, el cantante hizo historia al interpretar el tema oficial del mundial de Qatar, haciendo crecer la historia de la boyband surcoreana.

A pesar de que tiene apenas 27 años, Jungkook decidió enlistarse junto a sus compañeros al servicio militar para que todos puedan volver a reunirse en 2025. A lo largo de su carrera, el idol ha demostrado ser un joven bastante talentoso, pues debutó con tan solo 15 años y fue influenciado por su líder y compañero RM, así como artistas como Justin Bieber.

Hasta ahora, con BTS se ha presentado en escenarios importantes como los GRAMMY, La Casa Blanca y la sede de la ONU, en solitario llegó a la sede del Mundial, pero hace poco se reveló que Jungkook recibió una de las invitaciones más importantes de su carrera, pero tuvo que rechazarla por una simple razón.

¿Jungkook iba a presentarse en el show de medio tiempo del Super Bowl?

En 2022 Jungkook estuvo en el estadio sede de Qatar para el mundial de futbol, pero habría recibido otra invitación igual de importante para un evento de tal magnitud. De acuerdo con un artículo de New Yorker Magazine, el cantante de BTS habría sido invitado por Usher para cantar el remix de "Standing next to you", colaboración que tienen juntos.

Jungkook de BTS habría rechazado ser parte del show de medio tiempo del Super Bowl 2024 junto a Usher, pero no fue por gusto propio, al parecer fue porque el servicio militar del idol se interpuso y no pudo aceptar de ningún modo, ya que en diciembre del año pasado se despidió de sus fans.



Sigue leyendo:

Taeil, ex integrante de NCT, podría ser juzgado tras ser acusado de abusar a una mujer

¿Por qué Jungkook rechazó estar en el Super Bowl?

La noticia tomó por sorpresa a las fans de Jungkook, quienes lamentaron que no haya sido una realidad haberse presentado en el Super Bowl. Usher, quien fue el artista del famoso "Half time", decidió invitar al idol de BTS pues colaboró con él para el remix K-Pop de "Standing next to you", pero se vio imposibilitado por sus obligaciones como ciudadano coreano.